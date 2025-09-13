Эксперт объяснил, почему россияне стали покупать легковесные украшения

https://1prime.ru/20250913/ekspert-862223504.html
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россияне при покупке золотых украшений стали выбирать легковесные модели: это связано с ростом стоимости металла и высокими ставками по банковским депозитам, поделился с РИА Новости гендиректор ювелирного холдинга Sokolov Николай Поляков. "В целом по рынку мы видим смещение спроса на золотые украшения в сторону легковесных моделей, что обусловлено с одной стороны ростом стоимости металла, с другой - высокими ставками по банковским депозитам, которые стимулируют потребителя к накоплению", - сказал он. Однако в России изделия из золота традиционно пользуются более высоким спросом, чем украшения из платины. По данным Пробирной палаты РФ, которые привел Поляков, за первое полугодие 2025 года процедуру клеймения и маркировки прошли 16 миллионов изделий из золота и всего 16 тысяч изделий из платины. При этом учетная цена ЦБ РФ на платину почти втрое ниже, чем на золото, продолжил он. Так, за первое полугодие объем продаж золотых украшений в денежном выражении в Sokolov вырос на 12%. Согласно отчету Всемирного совета по инвестициям в платину, спрос на ювелирные украшения из платины в мире в первом полугодии текущего года достиг максимальных за десять лет 1,2 миллиона унций благодаря высоким ценам на золото.
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россияне при покупке золотых украшений стали выбирать легковесные модели: это связано с ростом стоимости металла и высокими ставками по банковским депозитам, поделился с РИА Новости гендиректор ювелирного холдинга Sokolov Николай Поляков.
"В целом по рынку мы видим смещение спроса на золотые украшения в сторону легковесных моделей, что обусловлено с одной стороны ростом стоимости металла, с другой - высокими ставками по банковским депозитам, которые стимулируют потребителя к накоплению", - сказал он.
Однако в России изделия из золота традиционно пользуются более высоким спросом, чем украшения из платины. По данным Пробирной палаты РФ, которые привел Поляков, за первое полугодие 2025 года процедуру клеймения и маркировки прошли 16 миллионов изделий из золота и всего 16 тысяч изделий из платины.
При этом учетная цена ЦБ РФ на платину почти втрое ниже, чем на золото, продолжил он. Так, за первое полугодие объем продаж золотых украшений в денежном выражении в Sokolov вырос на 12%.
Согласно отчету Всемирного совета по инвестициям в платину, спрос на ювелирные украшения из платины в мире в первом полугодии текущего года достиг максимальных за десять лет 1,2 миллиона унций благодаря высоким ценам на золото.