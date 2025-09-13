https://1prime.ru/20250913/ekspert-862223504.html

Эксперт объяснил, почему россияне стали покупать легковесные украшения

Эксперт объяснил, почему россияне стали покупать легковесные украшения - 13.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему россияне стали покупать легковесные украшения

Россияне при покупке золотых украшений стали выбирать легковесные модели: это связано с ростом стоимости металла и высокими ставками по банковским депозитам,... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T06:47+0300

2025-09-13T06:47+0300

2025-09-13T07:41+0300

бизнес

россия

финансы

рф

sokolov

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862223504.jpg?1757738462

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россияне при покупке золотых украшений стали выбирать легковесные модели: это связано с ростом стоимости металла и высокими ставками по банковским депозитам, поделился с РИА Новости гендиректор ювелирного холдинга Sokolov Николай Поляков. "В целом по рынку мы видим смещение спроса на золотые украшения в сторону легковесных моделей, что обусловлено с одной стороны ростом стоимости металла, с другой - высокими ставками по банковским депозитам, которые стимулируют потребителя к накоплению", - сказал он. Однако в России изделия из золота традиционно пользуются более высоким спросом, чем украшения из платины. По данным Пробирной палаты РФ, которые привел Поляков, за первое полугодие 2025 года процедуру клеймения и маркировки прошли 16 миллионов изделий из золота и всего 16 тысяч изделий из платины. При этом учетная цена ЦБ РФ на платину почти втрое ниже, чем на золото, продолжил он. Так, за первое полугодие объем продаж золотых украшений в денежном выражении в Sokolov вырос на 12%. Согласно отчету Всемирного совета по инвестициям в платину, спрос на ювелирные украшения из платины в мире в первом полугодии текущего года достиг максимальных за десять лет 1,2 миллиона унций благодаря высоким ценам на золото.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, рф, sokolov