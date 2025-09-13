https://1prime.ru/20250913/erdogan-862233452.html
Эрдоган лично протестировал новый турецкий электромобиль
Эрдоган лично протестировал новый турецкий электромобиль - 13.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган лично протестировал новый турецкий электромобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F, глава республики лично провел тест-драйв и получил... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T11:52+0300
2025-09-13T11:52+0300
2025-09-13T11:52+0300
бизнес
турция
германия
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862233868_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_3baf0a0784fb360f86d3e0904b2fa4da.jpg
АНКАРА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F, глава республики лично провел тест-драйв и получил подробную информацию о характеристиках автомобиля, который выйдет на европейские рынки 29 сентября. "Президент Эрдоган получил первую партию модели Togg T10F, поступившей в продажу. Он провел тест-драйв автомобиля синего цвета с гербом на номерном знаке и ознакомился с его техническими особенностями. Новая модель T10F будет доступна для предварительного заказа в Турции с 15 сентября, а в Германии - с 29 сентября", - сообщает газета Milliyet. Председатель совета директоров TOGG Фуат Тосялы заявил, что в рамках ранее поставленных целей компания расширяет присутствие на европейском рынке, перенося успех, достигнутый в Турции, на глобальные рынки. По итогам первого полугодия 2025 года Togg занял лидирующую позицию на рынке электромобилей Турции. Согласно данным госагентства Анадолу, основанным на отчете Ассоциации дистрибьюторов и мобильности (ODMD), за январь - июнь в стране продали 17 101 электромобиль марки Togg, что обеспечило компании долю рынка в 20%.
https://1prime.ru/20250903/elektromobili-861694209.html
турция
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862233868_15:0:1935:1440_1920x0_80_0_0_bae40f0dad2696cfa2af7b3efebf84db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, турция, германия, реджеп тайип эрдоган
Бизнес, ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган лично протестировал новый турецкий электромобиль
Эрдоган протестировал электромобиль Togg T10F перед стартом продаж в Европе
АНКАРА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F, глава республики лично провел тест-драйв и получил подробную информацию о характеристиках автомобиля, который выйдет на европейские рынки 29 сентября.
"Президент Эрдоган
получил первую партию модели Togg T10F, поступившей в продажу. Он провел тест-драйв автомобиля синего цвета с гербом на номерном знаке и ознакомился с его техническими особенностями. Новая модель T10F будет доступна для предварительного заказа в Турции
с 15 сентября, а в Германии
- с 29 сентября", - сообщает газета Milliyet.
Председатель совета директоров TOGG Фуат Тосялы заявил, что в рамках ранее поставленных целей компания расширяет присутствие на европейском рынке, перенося успех, достигнутый в Турции, на глобальные рынки.
По итогам первого полугодия 2025 года Togg занял лидирующую позицию на рынке электромобилей Турции. Согласно данным госагентства Анадолу, основанным на отчете Ассоциации дистрибьюторов и мобильности (ODMD), за январь - июнь в стране продали 17 101 электромобиль марки Togg, что обеспечило компании долю рынка в 20%.
Опрос показал, сколько россиян предпочли бы ездить на электромобилях