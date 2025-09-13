Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган лично протестировал новый турецкий электромобиль - 13.09.2025
Эрдоган лично протестировал новый турецкий электромобиль
Эрдоган лично протестировал новый турецкий электромобиль - 13.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган лично протестировал новый турецкий электромобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F, глава республики лично провел тест-драйв и получил... | 13.09.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F, глава республики лично провел тест-драйв и получил подробную информацию о характеристиках автомобиля, который выйдет на европейские рынки 29 сентября. "Президент Эрдоган получил первую партию модели Togg T10F, поступившей в продажу. Он провел тест-драйв автомобиля синего цвета с гербом на номерном знаке и ознакомился с его техническими особенностями. Новая модель T10F будет доступна для предварительного заказа в Турции с 15 сентября, а в Германии - с 29 сентября", - сообщает газета Milliyet. Председатель совета директоров TOGG Фуат Тосялы заявил, что в рамках ранее поставленных целей компания расширяет присутствие на европейском рынке, перенося успех, достигнутый в Турции, на глобальные рынки. По итогам первого полугодия 2025 года Togg занял лидирующую позицию на рынке электромобилей Турции. Согласно данным госагентства Анадолу, основанным на отчете Ассоциации дистрибьюторов и мобильности (ODMD), за январь - июнь в стране продали 17 101 электромобиль марки Togg, что обеспечило компании долю рынка в 20%.
11:52 13.09.2025
 
Эрдоган лично протестировал новый турецкий электромобиль

Эрдоган протестировал электромобиль Togg T10F перед стартом продаж в Европе

АНКАРА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F, глава республики лично провел тест-драйв и получил подробную информацию о характеристиках автомобиля, который выйдет на европейские рынки 29 сентября.
"Президент Эрдоган получил первую партию модели Togg T10F, поступившей в продажу. Он провел тест-драйв автомобиля синего цвета с гербом на номерном знаке и ознакомился с его техническими особенностями. Новая модель T10F будет доступна для предварительного заказа в Турции с 15 сентября, а в Германии - с 29 сентября", - сообщает газета Milliyet.
Председатель совета директоров TOGG Фуат Тосялы заявил, что в рамках ранее поставленных целей компания расширяет присутствие на европейском рынке, перенося успех, достигнутый в Турции, на глобальные рынки.
По итогам первого полугодия 2025 года Togg занял лидирующую позицию на рынке электромобилей Турции. Согласно данным госагентства Анадолу, основанным на отчете Ассоциации дистрибьюторов и мобильности (ODMD), за январь - июнь в стране продали 17 101 электромобиль марки Togg, что обеспечило компании долю рынка в 20%.
Электромобиль - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Опрос показал, сколько россиян предпочли бы ездить на электромобилях
3 сентября, 10:33
 
