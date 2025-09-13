Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС придумали, как обойти запрет на использование российских активов - 13.09.2025, ПРАЙМ
В ЕС придумали, как обойти запрет на использование российских активов
В ЕС придумали, как обойти запрет на использование российских активов - 13.09.2025, ПРАЙМ
В ЕС придумали, как обойти запрет на использование российских активов
Евросоюз разрабатывает юридически сомнительную схему, которая позволит направить замороженные российские активы на поддержку Киева через выпуск долговых... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T19:08+0300
2025-09-13T19:08+0300
киев
украина
брюссель
ес
politico
euroclear
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg
киев
украина
брюссель
киев, украина, брюссель, ес, politico, euroclear, в мире
Киев, УКРАИНА, Брюссель, ЕС, Politico, Euroclear, В мире
19:08 13.09.2025
 
В ЕС придумали, как обойти запрет на использование российских активов

Politico: Брюссель планирует передать Украине российские активы репарационным кредитом

Брюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Брюссель. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Евросоюз разрабатывает юридически сомнительную схему, которая позволит направить замороженные российские активы на поддержку Киева через выпуск долговых расписок, пишет Politico.
“Это предложение, которое один из чиновников окрестил “юридической изобретательностью”, поможет создать значительный дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически экспроприации самих российских активов не будет, однако с правовой точки зрения ход очень рискованный", — отмечает издание.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
"Скажем, что это русские". В Британии раскрыли план Зеленского
18:24
По данным источника, план Еврокомиссии предполагает замену прямого перевода средств Украине на выпуск краткосрочных облигаций ЕС, обеспеченных этими активами.
"Этот шаг поможет Брюсселю решить один из самых сложных вопросов с начала российской спецоперации, так как сейчас он может лишь изымать проценты с замороженных российских активов, но не имеет права пользоваться огромной основной суммой этих средств, которые можно было бы потратить на финансирование Украины", — подчеркивает Politico.
При этом авторы статьи уточняют, что механизм с обменом на облигации пока не получил поддержки, и в ЕС рассматривают иные варианты.
После начала конфликта ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро резервов России, из которых более 200 миллиардов размещены в Евросоюзе, главным образом на счетах бельгийской клиринговой компании Euroclear.
Москва в ответ ограничила доступ к активам инвесторов из "недружественных" стран, переведя их на спецсчета типа "С". Вывести эти средства можно только с разрешения правительственной комиссии.
В российском МИД неоднократно заявляли, что подобные действия ЕС являются воровством и касаются не только частных, но и государственных активов России.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
В Норвегии раскрыли, что Запад сделал против России
17:15
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
КиевУКРАИНАБрюссельЕСPoliticoEuroclearВ мире
 
 
