В Туле прошел фестиваль скорости и звука "Электромашина" - 13.09.2025
В Туле прошел фестиваль скорости и звука "Электромашина"
В Туле прошел фестиваль скорости и звука "Электромашина" - 13.09.2025, ПРАЙМ
В Туле прошел фестиваль скорости и звука "Электромашина"
Фестиваль скорости и звука "Электромашина" прошел в Туле в День города на площадке творческого индустриального кластера "Октава", мероприятие посетили свыше 3... | 13.09.2025, ПРАЙМ
ТУЛА, 13 сен – ПРАЙМ. Фестиваль скорости и звука "Электромашина" прошел в Туле в День города на площадке творческого индустриального кластера "Октава", мероприятие посетили свыше 3 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе кластера. "Электромашина" объединила спортивные, ретро- и кастом-автомобили, мини-картинг, зону для автоблогеров, видеоигры, фудкорт и масштабную музыкальную программу", - говорится в сообщении. Посетители смогли посмотреть выставку автомобилей во дворе, стенды автопартнёров и тюнинг-команд, соревнования радиоуправляемых моделей, а также покатались на мини-трассе для картинга и встретились с автоблогерами. Вечером на территории кластера выступили знаменитые диджеи.
Новости
ru-RU
17:29 13.09.2025
 
В Туле прошел фестиваль скорости и звука "Электромашина"

Свыше трех тысяч человек посетили фестиваль скорости и звука "Электромашина" в Туле

Творческий индустриальный кластер "Октава" в Туле
Творческий индустриальный кластер "Октава" в Туле. Архивное фото
Творческий индустриальный кластер "Октава" в Туле. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
ТУЛА, 13 сен – ПРАЙМ. Фестиваль скорости и звука "Электромашина" прошел в Туле в День города на площадке творческого индустриального кластера "Октава", мероприятие посетили свыше 3 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе кластера.
"Электромашина" объединила спортивные, ретро- и кастом-автомобили, мини-картинг, зону для автоблогеров, видеоигры, фудкорт и масштабную музыкальную программу", - говорится в сообщении.
Посетители смогли посмотреть выставку автомобилей во дворе, стенды автопартнёров и тюнинг-команд, соревнования радиоуправляемых моделей, а также покатались на мини-трассе для картинга и встретились с автоблогерами. Вечером на территории кластера выступили знаменитые диджеи.
