В Туле прошел фестиваль скорости и звука "Электромашина"

2025-09-13T17:29+0300

тула

ТУЛА, 13 сен – ПРАЙМ. Фестиваль скорости и звука "Электромашина" прошел в Туле в День города на площадке творческого индустриального кластера "Октава", мероприятие посетили свыше 3 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе кластера. "Электромашина" объединила спортивные, ретро- и кастом-автомобили, мини-картинг, зону для автоблогеров, видеоигры, фудкорт и масштабную музыкальную программу", - говорится в сообщении. Посетители смогли посмотреть выставку автомобилей во дворе, стенды автопартнёров и тюнинг-команд, соревнования радиоуправляемых моделей, а также покатались на мини-трассе для картинга и встретились с автоблогерами. Вечером на территории кластера выступили знаменитые диджеи.

тула

