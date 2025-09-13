Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орпо признал, что экономика Финляндии страдает от разрыва связей с Россией - 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T13:25+0300
2025-09-13T13:25+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Рост экономики Финляндии "не соответствует желаемому" из-за закрытия границы с Россией, сокращения торговли и импорта из РФ, заявил в субботу премьер-министр страны Петтери Орпо. "Тот факт, что граница закрыта, означает, что не поступает, например, десять миллионов кубометров древесины для нужд нашей лесной промышленности. Финские компании потеряли миллиарды инвестиций в России. Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщение не летает над Россией. И это создает неопределенность. Всё это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому", - сказал Орпо телерадиовещателю Yle, отвечая на вопрос о том, почему экономика Финляндии находится в самом трудном положении по сравнению с другими странами Европы. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов Финляндии, отмечая, что у границ страны после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
13:25 13.09.2025
 
Орпо признал, что экономика Финляндии страдает от разрыва связей с Россией

Орпо заявил, что экономика Финляндии страдает от сокращения торговли с Россией

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии
Флаги Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Флаги Финляндии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Рост экономики Финляндии "не соответствует желаемому" из-за закрытия границы с Россией, сокращения торговли и импорта из РФ, заявил в субботу премьер-министр страны Петтери Орпо.
"Тот факт, что граница закрыта, означает, что не поступает, например, десять миллионов кубометров древесины для нужд нашей лесной промышленности. Финские компании потеряли миллиарды инвестиций в России. Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщение не летает над Россией. И это создает неопределенность. Всё это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому", - сказал Орпо телерадиовещателю Yle, отвечая на вопрос о том, почему экономика Финляндии находится в самом трудном положении по сравнению с другими странами Европы.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов Финляндии, отмечая, что у границ страны после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
