Орпо признал, что экономика Финляндии страдает от разрыва связей с Россией
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Рост экономики Финляндии "не соответствует желаемому" из-за закрытия границы с Россией, сокращения торговли и импорта из РФ, заявил в субботу премьер-министр страны Петтери Орпо.
"Тот факт, что граница закрыта, означает, что не поступает, например, десять миллионов кубометров древесины для нужд нашей лесной промышленности. Финские компании потеряли миллиарды инвестиций в России. Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщение не летает над Россией. И это создает неопределенность. Всё это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому", - сказал Орпо телерадиовещателю Yle, отвечая на вопрос о том, почему экономика Финляндии находится в самом трудном положении по сравнению с другими странами Европы.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов Финляндии, отмечая, что у границ страны после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.