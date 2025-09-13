Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+" - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250913/fitch-862221794.html
Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"
Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+" - 13.09.2025, ПРАЙМ
Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T01:55+0300
2025-09-13T01:55+0300
экономика
франция
fitch ratings
fitch
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862221794.jpg?1757717733
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Понижение рейтинга обусловлено следующими ключевыми компонентами рейтинга и их относительной значимостью: высокий и растущий коэффициент (государственного - ред.) долга... политическая фрагментация, препятствующая консолидации... слабые показатели фискальной политики... высокий дефицит бюджета в 2025 году", - пишет агентство. В публикации также отмечается, что по прогнозам Fitch Ratings дефицит бюджета Франции в 2025 году составит 5,5% ВВП, выше 5% он останется, как предполагается, и в течение следующих двух лет. Агентство ожидает, что госдолг страны к 2027 году возрастет до 121% ВВП. Как отмечается в публикации, это " ограничивает способность реагировать на новые потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов". В марте Fitch дало негативный прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Франции.
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, fitch ratings, fitch
Экономика, ФРАНЦИЯ, Fitch Ratings, Fitch
01:55 13.09.2025
 
Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"

Fitch понизило рейтинг Франции до «A+»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
"Понижение рейтинга обусловлено следующими ключевыми компонентами рейтинга и их относительной значимостью: высокий и растущий коэффициент (государственного - ред.) долга... политическая фрагментация, препятствующая консолидации... слабые показатели фискальной политики... высокий дефицит бюджета в 2025 году", - пишет агентство.
В публикации также отмечается, что по прогнозам Fitch Ratings дефицит бюджета Франции в 2025 году составит 5,5% ВВП, выше 5% он останется, как предполагается, и в течение следующих двух лет.
Агентство ожидает, что госдолг страны к 2027 году возрастет до 121% ВВП. Как отмечается в публикации, это " ограничивает способность реагировать на новые потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов".
В марте Fitch дало негативный прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Франции.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯFitch RatingsFitch
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала