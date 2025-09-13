https://1prime.ru/20250913/fitch-862221794.html

Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"

Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+" - 13.09.2025, ПРАЙМ

Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T01:55+0300

2025-09-13T01:55+0300

2025-09-13T01:55+0300

экономика

франция

fitch ratings

fitch

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862221794.jpg?1757717733

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Понижение рейтинга обусловлено следующими ключевыми компонентами рейтинга и их относительной значимостью: высокий и растущий коэффициент (государственного - ред.) долга... политическая фрагментация, препятствующая консолидации... слабые показатели фискальной политики... высокий дефицит бюджета в 2025 году", - пишет агентство. В публикации также отмечается, что по прогнозам Fitch Ratings дефицит бюджета Франции в 2025 году составит 5,5% ВВП, выше 5% он останется, как предполагается, и в течение следующих двух лет. Агентство ожидает, что госдолг страны к 2027 году возрастет до 121% ВВП. Как отмечается в публикации, это " ограничивает способность реагировать на новые потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов". В марте Fitch дало негативный прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Франции.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, fitch ratings, fitch