https://1prime.ru/20250913/fitch-862221794.html
Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"
Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+" - 13.09.2025, ПРАЙМ
Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T01:55+0300
2025-09-13T01:55+0300
2025-09-13T01:55+0300
экономика
франция
fitch ratings
fitch
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862221794.jpg?1757717733
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
"Понижение рейтинга обусловлено следующими ключевыми компонентами рейтинга и их относительной значимостью: высокий и растущий коэффициент (государственного - ред.) долга... политическая фрагментация, препятствующая консолидации... слабые показатели фискальной политики... высокий дефицит бюджета в 2025 году", - пишет агентство.
В публикации также отмечается, что по прогнозам Fitch Ratings дефицит бюджета Франции в 2025 году составит 5,5% ВВП, выше 5% он останется, как предполагается, и в течение следующих двух лет.
Агентство ожидает, что госдолг страны к 2027 году возрастет до 121% ВВП. Как отмечается в публикации, это " ограничивает способность реагировать на новые потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов".
В марте Fitch дало негативный прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Франции.
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, fitch ratings, fitch
Экономика, ФРАНЦИЯ, Fitch Ratings, Fitch
Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"
Fitch понизило рейтинг Франции до «A+»
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
"Понижение рейтинга обусловлено следующими ключевыми компонентами рейтинга и их относительной значимостью: высокий и растущий коэффициент (государственного - ред.) долга... политическая фрагментация, препятствующая консолидации... слабые показатели фискальной политики... высокий дефицит бюджета в 2025 году", - пишет агентство.
В публикации также отмечается, что по прогнозам Fitch Ratings дефицит бюджета Франции в 2025 году составит 5,5% ВВП, выше 5% он останется, как предполагается, и в течение следующих двух лет.
Агентство ожидает, что госдолг страны к 2027 году возрастет до 121% ВВП. Как отмечается в публикации, это " ограничивает способность реагировать на новые потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов".
В марте Fitch дало негативный прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Франции.