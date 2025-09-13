https://1prime.ru/20250913/flagman-862239198.html
Путин назвал Москву флагманом развития России
13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Москва является флагманом поступательного движения вперед всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для миллионов людей она олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства цивилизации. Город со славной историей, великими духовными, культурными, ратными и трудовыми традициями сегодня является флагманом поступательного, уверенного движения вперёд всей России, укрепления нашей суверенной и сильной державы", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города. Он добавил, что Москва занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперед.
