МОСКВА, 13 сентября — ПРАЙМ. Ежегодное выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвало критику со стороны лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который в своём YouTube-канале назвал это обращение позором из-за попыток настоять на предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине. "Она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор", — выразил Филиппо. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил, чтобы Европа взяла на себя финансовые обязательства по выплате заработной платы украинским военным. "Она (Фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) будет поддерживать инвестиции в потенциал вооруженных сил. Хорошо, хорошо, мы заплатим. Хотя остальных (страны ЕС — Прим. Ред.) и не спрашивали, нужно ли им это, или нет", — добавил Филиппо. В четверг Урсула фон дер Ляйен сделала заявление перед Европейским парламентом, в котором подчеркнула необходимость финансирования Киева через средства от заблокированных российских активов. Она также анонсировала новую программу сотрудничества с Украиной, включающую шесть миллиардов евро и участие Европы в альянсе по беспилотникам с Киевом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в своей речи Урсула фон дер Ляйен упомянула Украину 35 раз. В начале сентября фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, являющаяся второй по численности, предложила выразить вотум недоверия фон дер Ляйен. В инициативе утверждается, что ЕК без мандата подписала с Америкой соглашение, ущемляющее интересы ЕС, и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Помимо этого, они считают, что она отказывается вводить санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе. Еврокомиссию также обвиняют в бездействии на фоне социального и экономического кризисов.

