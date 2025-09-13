Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскритиковали речь Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/frantsiya-862224188.html
Во Франции раскритиковали речь Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте
Во Франции раскритиковали речь Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте - 13.09.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскритиковали речь Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте
Ежегодное выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвало критику со стороны лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который в... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T07:38+0300
2025-09-13T07:38+0300
украина
европа
киев
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
виктор орбан
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/38/841323898_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_60de1910492be9df3b1f9c40dd970193.jpg
МОСКВА, 13 сентября — ПРАЙМ. Ежегодное выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвало критику со стороны лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который в своём YouTube-канале назвал это обращение позором из-за попыток настоять на предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине. "Она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор", — выразил Филиппо. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил, чтобы Европа взяла на себя финансовые обязательства по выплате заработной платы украинским военным. "Она (Фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) будет поддерживать инвестиции в потенциал вооруженных сил. Хорошо, хорошо, мы заплатим. Хотя остальных (страны ЕС — Прим. Ред.) и не спрашивали, нужно ли им это, или нет", — добавил Филиппо. В четверг Урсула фон дер Ляйен сделала заявление перед Европейским парламентом, в котором подчеркнула необходимость финансирования Киева через средства от заблокированных российских активов. Она также анонсировала новую программу сотрудничества с Украиной, включающую шесть миллиардов евро и участие Европы в альянсе по беспилотникам с Киевом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в своей речи Урсула фон дер Ляйен упомянула Украину 35 раз. В начале сентября фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, являющаяся второй по численности, предложила выразить вотум недоверия фон дер Ляйен. В инициативе утверждается, что ЕК без мандата подписала с Америкой соглашение, ущемляющее интересы ЕС, и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Помимо этого, они считают, что она отказывается вводить санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе. Еврокомиссию также обвиняют в бездействии на фоне социального и экономического кризисов.
https://1prime.ru/20250912/kosmos-862215468.html
https://1prime.ru/20250627/lyayen-858957025.html
https://1prime.ru/20250615/ek-858510138.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/38/841323898_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_29ab4c8140a3476b8d0dd70f31b3d048.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, виктор орбан, ес, ек
УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ЕС, ЕК
07:38 13.09.2025
 
Во Франции раскритиковали речь Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте

Филиппо считает позором просьбы фон дер Ляйен выделить деньги Украине

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сентября — ПРАЙМ. Ежегодное выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвало критику со стороны лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который в своём YouTube-канале назвал это обращение позором из-за попыток настоять на предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине.
"Она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор", — выразил Филиппо.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
"Не говорите Урсуле". Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за России
Вчера, 21:36
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил, чтобы Европа взяла на себя финансовые обязательства по выплате заработной платы украинским военным.
"Она (Фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) будет поддерживать инвестиции в потенциал вооруженных сил. Хорошо, хорошо, мы заплатим. Хотя остальных (страны ЕС — Прим. Ред.) и не спрашивали, нужно ли им это, или нет", — добавил Филиппо.
В четверг Урсула фон дер Ляйен сделала заявление перед Европейским парламентом, в котором подчеркнула необходимость финансирования Киева через средства от заблокированных российских активов. Она также анонсировала новую программу сотрудничества с Украиной, включающую шесть миллиардов евро и участие Европы в альянсе по беспилотникам с Киевом.
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте
27 июня, 10:54
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в своей речи Урсула фон дер Ляйен упомянула Украину 35 раз.
В начале сентября фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, являющаяся второй по численности, предложила выразить вотум недоверия фон дер Ляйен. В инициативе утверждается, что ЕК без мандата подписала с Америкой соглашение, ущемляющее интересы ЕС, и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Помимо этого, они считают, что она отказывается вводить санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе. Еврокомиссию также обвиняют в бездействии на фоне социального и экономического кризисов.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Урсула фон дер Ляйен сообщила о разговоре с Нетаньяху
15 июня, 23:13
 
УКРАИНАЕВРОПАКиевУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала