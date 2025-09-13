FT: инвесторы Nestle призвали к отставке главы совета директоров

https://1prime.ru/20250913/ft-862232126.html

2025-09-13T11:01+0300

экономика

nestle

financial times

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Инвесторы Nestle призвали к отставке председателя совета директоров компании Пола Булке из-за потери доверия к нему, сообщает газета Financial Times со ссылкой на акционеров.Ранее Nestle сообщала, что уволила гендиректора Лорана Фрейкса из-за романтической связи с его прямым подчиненным. "Инвесторы Nestle призвали председателя Пола Булке уйти в отставку из-за увольнения второго гендиректора за чуть более чем год, обвинив его в периоде нестабильности и плохих результатов", - пишет издание. Акционеры рассказали газете, что назначение Фрейкса, а затем неподобающий подход к расследованию его романа обострили опасения насчет того, как осуществляется руководство в Nestle, и поставили под вопрос способность Булке принимать верные решения. По их словам, Булке утратил уважение и доверие инвесторов.

