G7 ускорила переговоры об использовании активов России для Украины

2025-09-13T00:43+0300

Добавлен третий абзац МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов РФ для Украины, говорится в совместном заявлении. "Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины", - говорится в заявлении министров финансов "Большой семерки". Отмечается, что встреча пошла под председательством канадского министра финансов Франсуа-Филиппа Шампаня. На ней главы финансовых ведомств G7 договорились изучить дополнительные механизмы, которые позволят увеличить финансовую поддержку Украины и "широкий спектр" возможных экономических мер усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые пошлины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.

2025

