G7 ускорила переговоры об использовании активов России для Украины
2025-09-13T00:43+0300
2025-09-13T00:43+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
украина
брюссель
мария захарова
мид рф
мид
россия, мировая экономика, рф, украина, брюссель, мария захарова, мид рф, мид
00:43 13.09.2025
 
G7 ускорила переговоры об использовании активов России для Украины

Главы Минфинов G7 договорились ускорить переговоры об использовании активов РФ

Добавлен третий абзац
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов РФ для Украины, говорится в совместном заявлении.
"Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины", - говорится в заявлении министров финансов "Большой семерки".
Отмечается, что встреча пошла под председательством канадского министра финансов Франсуа-Филиппа Шампаня. На ней главы финансовых ведомств G7 договорились изучить дополнительные механизмы, которые позволят увеличить финансовую поддержку Украины и "широкий спектр" возможных экономических мер усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые пошлины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.
 
