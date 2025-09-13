https://1prime.ru/20250913/g7-862221181.html
G7 ускорила переговоры об использовании активов России для Украины
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов РФ для Украины, говорится в совместном заявлении.
"Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины", - говорится в заявлении министров финансов "Большой семерки".
Отмечается, что встреча пошла под председательством канадского министра финансов Франсуа-Филиппа Шампаня. На ней главы финансовых ведомств G7 договорились изучить дополнительные механизмы, которые позволят увеличить финансовую поддержку Украины и "широкий спектр" возможных экономических мер усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые пошлины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.
Главы Минфинов G7 договорились ускорить переговоры об использовании активов РФ
