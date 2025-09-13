https://1prime.ru/20250913/gd-862223951.html

В ГД предложили разработать механизм мониторинга доступности бензина

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с предложением разработать дополнительный механизм регулярного мониторинга доступности бензина и цен на него в регионах РФ, а также механизмы оперативного реагирования на возникающие очаги "топливного кризиса", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас дать поручение разработать дополнительный механизм регулярного мониторинга доступности бензина и цен на него, в частности, в наиболее проблемных с этой точки зрения регионах (те же Сибирь, Дальний Восток), а также механизмы оперативного и эффективного реагирования на возникающие очаги "топливного кризиса", - сказано в обращении. В документе подчеркивается, что нынешняя ситуация с ростом цен на бензин демонстрирует недостаточную эффективность принимаемых в этом направлении мер. Добавляется, что, согласно поступающим сигналам и данным из открытых источников, только за последние недели в 77 регионах России зафиксирован резкий рост стоимости топлива, что особенно заметно в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. "На фоне физического дефицита бензина на АЗС цены продолжают расти, что неизбежно отрицательно сказывается на транспортных затратах перевозчиков и, соответственно, на конечной стоимости продуктов для потребителей", - подчеркивается в тексте обращения. По мнению Нилова, практическая реализация данного предложения обеспечит более плавный переход к точке стабилизации топливного рынка, сроки которой уточняются на основе нового комплекса антикризисных мер правительства РФ, а также позволит в значительной степени нивелировать уровень социальной напряженности в обществе.

