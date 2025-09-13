Аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы

https://1prime.ru/20250913/gelendzhik-862235376.html
КРАСНОДАР, 13 сен – ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, самолеты уходят на запасные аэродромы, сообщила южная транспортная прокуратура. "Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы. Воздушные суда уходят на запасные аэродромы", - говорится в сообщении. Отмечается, что южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с ограничением работы аэропорта Геленджика, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. В субботу авиагавань Геленджика сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли рейсы Аэрофлота СУ-1154 и СУ-1148, следовавшие маршрутом Москва (Шереметьево) - Геленджик - Москва (Шереметьево).
КРАСНОДАР, 13 сен – ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, самолеты уходят на запасные аэродромы, сообщила южная транспортная прокуратура.
"Аэропорт Геленджика
из-за погодных условий временно не принимает рейсы. Воздушные суда уходят на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с ограничением работы аэропорта Геленджика, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
В субботу авиагавань Геленджика сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли рейсы Аэрофлота СУ-1154 и СУ-1148, следовавшие маршрутом Москва (Шереметьево) - Геленджик - Москва (Шереметьево).
