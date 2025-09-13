Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия запустила на орбиту еще один "Глонасс" - 13.09.2025, ПРАЙМ
Россия запустила на орбиту еще один "Глонасс"
Россия запустила на орбиту еще один "Глонасс" - 13.09.2025, ПРАЙМ
Россия запустила на орбиту еще один "Глонасс"
Россия в субботу запустила на орбиту ещё один навигационных спутник "Глонасс", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T20:18+0300
2025-09-13T20:18+0300
технологии
россия
плесецк
байконур
рф
дмитрий баканов
роскосмос
мкс
https://cdnn.1prime.ru/img/82715/48/827154881_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_f8fec61ad2927ae128be0e9b79a0fdb5.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия в субботу запустила на орбиту ещё один навигационных спутник "Глонасс", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас за последние два дня состоялись два космических запуска. Один с Байконура, один с Плесецка, оба успешные. Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник "Глонасс", - сказал Баканов. Утром 13 сентября Минобороны РФ сообщило, что с космодрома Плесецк в Архангельской области на ракете "Союз-2.1б" были запущены спутник в интересах ведомства и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6".
технологии, россия, плесецк, байконур, рф, дмитрий баканов, роскосмос, мкс
Технологии, РОССИЯ, Плесецк, Байконур, РФ, Дмитрий Баканов, Роскосмос, МКС
20:18 13.09.2025
 
Россия запустила на орбиту еще один "Глонасс"

Россия запустила на орбиту еще один навигационный спутник «Глонасс»

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Командный пункт управления ГЛОНАСС в испытательном космическом центре имени Г.С.Титова
!Командный пункт управления ГЛОНАСС в испытательном космическом центре имени Г.С.Титова - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Командный пункт управления ГЛОНАСС в испытательном космическом центре имени Г.С.Титова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия в субботу запустила на орбиту ещё один навигационных спутник "Глонасс", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"У нас за последние два дня состоялись два космических запуска. Один с Байконура, один с Плесецка, оба успешные. Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник "Глонасс", - сказал Баканов.
Утром 13 сентября Минобороны РФ сообщило, что с космодрома Плесецк в Архангельской области на ракете "Союз-2.1б" были запущены спутник в интересах ведомства и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6".
"ГЛОНАСС" протестировала "красную кнопку" для принудительной посадки дронов
7 сентября, 08:44
ТехнологииРОССИЯПлесецкБайконурРФДмитрий БакановРоскосмосМКС
 
 
