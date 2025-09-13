https://1prime.ru/20250913/glonass-862249945.html
Россия запустила на орбиту еще один "Глонасс"
Россия запустила на орбиту еще один "Глонасс" - 13.09.2025, ПРАЙМ
Россия запустила на орбиту еще один "Глонасс"
Россия в субботу запустила на орбиту ещё один навигационных спутник "Глонасс", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13
2025-09-13T20:18+0300
2025-09-13T20:18+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия в субботу запустила на орбиту ещё один навигационных спутник "Глонасс", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас за последние два дня состоялись два космических запуска. Один с Байконура, один с Плесецка, оба успешные. Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник "Глонасс", - сказал Баканов. Утром 13 сентября Минобороны РФ сообщило, что с космодрома Плесецк в Архангельской области на ракете "Союз-2.1б" были запущены спутник в интересах ведомства и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6".
