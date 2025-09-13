https://1prime.ru/20250913/gosduma-862221974.html

В ГД предложили давать мужчинам отпуск для помощи беременным супругам

В ГД предложили давать мужчинам отпуск для помощи беременным супругам - 13.09.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили давать мужчинам отпуск для помощи беременным супругам

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов и глава комитета ГД по гражданскому обществу Яна Лантратова направили обращение... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T02:01+0300

2025-09-13T02:01+0300

2025-09-13T02:24+0300

общество

бизнес

экономика

сергей миронов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862221974.jpg?1757719467

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов и глава комитета ГД по гражданскому обществу Яна Лантратова направили обращение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением предоставлять мужчинам оплачиваемый отпуск до пяти дней для помощи беременным супругам, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В целях дальнейшего укрепления института семьи, создания условий для ответственного отцовства и повышения вовлечённости мужчин в семейную жизнь на ранних этапах материнства представляется целесообразным дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации нормой, предусматривающей предоставление работникам-мужчинам права на оплачиваемый отпуск продолжительностью до 5 календарных дней для сопровождения беременной супруги в период с 30-й недели беременности. Указанный отпуск может быть использован в любой момент указанного периода по выбору работника", - сказано в обращении. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что реализация инициативы позволит обеспечить дополнительную поддержку женщинами снизит уровень стресса в период беременности. "Такая мера будет способствовать поощрению активного участия мужчин в семейной жизни, укреплению семейных ценностей, достижению целей национального проекта "Семья"", - отметил депутат. В свою очередь, Лантратова подчеркнула, что сейчас рождаемость снижается, а семьям нужно больше поддержки. "Национальный проект "Семья" ставит правильные цели - укреплять ячейку общества, помогать родителям. Но при этом мужчины часто остаются в стороне от самого важного периода - ожидания ребёнка. Мы считаем, что участие отца - не просто моральная поддержка, а реальный вклад в здоровье мамы и малыша. Это время осмотров, волнений, подготовки к родам. И рядом должен быть не только врач, но и любимый человек", - заключила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, сергей миронов