В Курске построили военный госпиталь
2025-09-13T14:48+0300
рф
александр хинштейн
минобороны рф
общество
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России завершили строительство нового военного госпиталя в Курске, сообщило МО РФ в субботу. "В соответствии с задачами, поставленными министром обороны Российской Федерации на расширенном заседании коллегии по реновации ведущих военно-медицинских организаций, в короткие сроки построен современный военный госпиталь с поликлиникой в городе Курске", - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева, слова которой приводит Минобороны РФ в сообщении. По словам Цивилевой, междисциплинарное взаимодействие медицинских специалистов различных профилей позволяет оказывать максимально эффективную медицинскую помощь, проведение военно-врачебных комиссий и обеспечивать условия для реабилитации военнослужащих. Комплексный подход к лечению включает не только медицинскую, но и психологическую поддержку пациентов, что особенно важно для военнослужащих, выполняющих боевые задачи. В Минобороны РФ добавили, что новый госпиталь осмотрели начальник главного военно-медицинского управления минобороны России Дмитрий Тришкин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Для того, чтобы специалисты, которые работают в этом госпитале, могли качественно оказывать медицинскую помощь, министр обороны Российской Федерации поручил организовать кураторство за каждым таким новым объектом одним из наших ведущих военно-медицинских центров", - сказал Тришкин, слова которого приводит Минобороны РФ в сообщении. По его словам, за Курским госпиталем будет закреплен Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко, специалисты которого на регулярной основе будут приезжать сюда очно, лично оперировать, выполнять специализированные оперативные вмешательства, в том числе высокотехнологичные. "Это позволит со временем сделать Курский госпиталь опорным с точки зрения того, чтобы здесь в максимально короткий срок оказывался объем необходимой помощи военнослужащим всего Курска", - подчеркнул он.
рф
рф, александр хинштейн, минобороны рф, общество
РФ, Александр Хинштейн, Минобороны РФ, Общество
