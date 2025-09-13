https://1prime.ru/20250913/gospital-862238122.html

В Курске построили военный госпиталь

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России завершили строительство нового военного госпиталя в Курске, сообщило МО РФ в субботу. "В соответствии с задачами, поставленными министром обороны Российской Федерации на расширенном заседании коллегии по реновации ведущих военно-медицинских организаций, в короткие сроки построен современный военный госпиталь с поликлиникой в городе Курске", - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева, слова которой приводит Минобороны РФ в сообщении. По словам Цивилевой, междисциплинарное взаимодействие медицинских специалистов различных профилей позволяет оказывать максимально эффективную медицинскую помощь, проведение военно-врачебных комиссий и обеспечивать условия для реабилитации военнослужащих. Комплексный подход к лечению включает не только медицинскую, но и психологическую поддержку пациентов, что особенно важно для военнослужащих, выполняющих боевые задачи. В Минобороны РФ добавили, что новый госпиталь осмотрели начальник главного военно-медицинского управления минобороны России Дмитрий Тришкин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Для того, чтобы специалисты, которые работают в этом госпитале, могли качественно оказывать медицинскую помощь, министр обороны Российской Федерации поручил организовать кураторство за каждым таким новым объектом одним из наших ведущих военно-медицинских центров", - сказал Тришкин, слова которого приводит Минобороны РФ в сообщении. По его словам, за Курским госпиталем будет закреплен Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко, специалисты которого на регулярной основе будут приезжать сюда очно, лично оперировать, выполнять специализированные оперативные вмешательства, в том числе высокотехнологичные. "Это позволит со временем сделать Курский госпиталь опорным с точки зрения того, чтобы здесь в максимально короткий срок оказывался объем необходимой помощи военнослужащим всего Курска", - подчеркнул он.

