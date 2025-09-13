https://1prime.ru/20250913/gosuslugi-862229490.html

Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"

Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами" - 13.09.2025, ПРАЙМ

Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"

Почти 14 миллионов россиян ежедневно получают 2 миллиона онлайн-услуг на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T10:16+0300

2025-09-13T10:16+0300

2025-09-13T10:16+0300

россия

рф

дмитрий григоренко

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862229324_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad75343728e85352fd9be0ab4e7b0205.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Почти 14 миллионов россиян ежедневно получают 2 миллиона онлайн-услуг на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Программисты - это люди, которые создали портал "Госуслуг". Им ежедневно пользуются 14 миллионов человек, получая около 2 миллионов услуг в цифровом виде", - сказал он. На текущий момент порталом пользуются 112 миллионов граждан. На нем доступно более 1,6 тысячи услуг и сервисов и 35 "жизненных ситуаций". В июле в аппарате Григоренко сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" для граждан и бизнеса, среди них - планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис "мой питомец".

https://1prime.ru/20250826/gosuslugi-861252462.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дмитрий григоренко, технологии