https://1prime.ru/20250913/gosuslugi-862229490.html
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами" - 13.09.2025, ПРАЙМ
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
Почти 14 миллионов россиян ежедневно получают 2 миллиона онлайн-услуг на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T10:16+0300
2025-09-13T10:16+0300
2025-09-13T10:16+0300
россия
рф
дмитрий григоренко
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862229324_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad75343728e85352fd9be0ab4e7b0205.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Почти 14 миллионов россиян ежедневно получают 2 миллиона онлайн-услуг на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Программисты - это люди, которые создали портал "Госуслуг". Им ежедневно пользуются 14 миллионов человек, получая около 2 миллионов услуг в цифровом виде", - сказал он. На текущий момент порталом пользуются 112 миллионов граждан. На нем доступно более 1,6 тысячи услуг и сервисов и 35 "жизненных ситуаций". В июле в аппарате Григоренко сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" для граждан и бизнеса, среди них - планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис "мой питомец".
https://1prime.ru/20250826/gosuslugi-861252462.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862229324_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_95b878aa6d9889c4ce1f9024e9ad6c1f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дмитрий григоренко, технологии
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко, Технологии
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
Порталом "Госуслуг" ежедневно пользуются 14 миллионов человек
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Почти 14 миллионов россиян ежедневно получают 2 миллиона онлайн-услуг на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Программисты - это люди, которые создали портал "Госуслуг". Им ежедневно пользуются 14 миллионов человек, получая около 2 миллионов услуг в цифровом виде", - сказал он.
На текущий момент порталом пользуются 112 миллионов граждан. На нем доступно более 1,6 тысячи услуг и сервисов и 35 "жизненных ситуаций".
В июле в аппарате Григоренко
сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" для граждан и бизнеса, среди них - планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис "мой питомец".
В Минцифры рассказали, как восстановить доступ к аккаунту на "Госуслугах"