Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС

Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС

2025-09-13T09:00+0300

ДЖАКАРТА, 13 сен — ПРАЙМ. Решение президента Индонезии вступить в БРИКС "расстроило" президента США Дональда Трампа, но было верным шагом, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. Индонезия стала полноценным членом альянса БРИКС в январе 2025 года. Это было одним из первых крупных геополитических решений, принятых президентом Индонезии Прабово Субианто после его инаугурации. "Если говорить шире о внешнеполитическом выборе, я считаю, что президент Прабово на верном пути: мы встаём на сторону БРИКС — это было сильное решение, пусть оно и расстроило Дональда Трампа", - заявил индонезийский генерал.

