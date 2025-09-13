https://1prime.ru/20250913/indoneziya-862226045.html
Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС
Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС - 13.09.2025, ПРАЙМ
Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС
Решение президента Индонезии вступить в БРИКС "расстроило" президента США Дональда Трампа, но было верным шагом, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T09:00+0300
2025-09-13T09:00+0300
2025-09-13T09:00+0300
мировая экономика
общество
индонезия
сша
дональд трамп
прабово субианто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861444430_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_629030e4294c8d266db381d8bb9aba32.jpg
ДЖАКАРТА, 13 сен — ПРАЙМ. Решение президента Индонезии вступить в БРИКС "расстроило" президента США Дональда Трампа, но было верным шагом, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. Индонезия стала полноценным членом альянса БРИКС в январе 2025 года. Это было одним из первых крупных геополитических решений, принятых президентом Индонезии Прабово Субианто после его инаугурации. "Если говорить шире о внешнеполитическом выборе, я считаю, что президент Прабово на верном пути: мы встаём на сторону БРИКС — это было сильное решение, пусть оно и расстроило Дональда Трампа", - заявил индонезийский генерал.
https://1prime.ru/20250908/briks-861973580.html
индонезия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861444430_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_38d801c8c6f0da7a470f95792afd908d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , индонезия, сша, дональд трамп, прабово субианто
Мировая экономика, Общество , ИНДОНЕЗИЯ, США, Дональд Трамп, Прабово Субианто
Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС
Экс-глава разведки Индонезии Хендроприоно: решение вступить в БРИКС расстроило Трампа