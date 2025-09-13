Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС - 13.09.2025
Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС
Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС - 13.09.2025, ПРАЙМ
Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС
Решение президента Индонезии вступить в БРИКС "расстроило" президента США Дональда Трампа, но было верным шагом, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель... | 13.09.2025, ПРАЙМ
ДЖАКАРТА, 13 сен — ПРАЙМ. Решение президента Индонезии вступить в БРИКС "расстроило" президента США Дональда Трампа, но было верным шагом, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. Индонезия стала полноценным членом альянса БРИКС в январе 2025 года. Это было одним из первых крупных геополитических решений, принятых президентом Индонезии Прабово Субианто после его инаугурации. "Если говорить шире о внешнеполитическом выборе, я считаю, что президент Прабово на верном пути: мы встаём на сторону БРИКС — это было сильное решение, пусть оно и расстроило Дональда Трампа", - заявил индонезийский генерал.
09:00 13.09.2025
 
Экс-глава разведки Индонезии оценил решение страны вступить в БРИКС

Экс-глава разведки Индонезии Хендроприоно: решение вступить в БРИКС расстроило Трампа

ДЖАКАРТА, 13 сен — ПРАЙМ. Решение президента Индонезии вступить в БРИКС "расстроило" президента США Дональда Трампа, но было верным шагом, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно.
Индонезия стала полноценным членом альянса БРИКС в январе 2025 года. Это было одним из первых крупных геополитических решений, принятых президентом Индонезии Прабово Субианто после его инаугурации.
"Если говорить шире о внешнеполитическом выборе, я считаю, что президент Прабово на верном пути: мы встаём на сторону БРИКС — это было сильное решение, пусть оно и расстроило Дональда Трампа", - заявил индонезийский генерал.
Мировая экономика, Общество, Индонезия, США, Дональд Трамп, Прабово Субианто
 
 
Заголовок открываемого материала