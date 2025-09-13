Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мать предателя-летчика Кузьминова сбежала из России, пишут СМИ - 13.09.2025
Мать предателя-летчика Кузьминова сбежала из России, пишут СМИ
Мать предателя-летчика Кузьминова сбежала из России, пишут СМИ - 13.09.2025, ПРАЙМ
Мать предателя-летчика Кузьминова сбежала из России, пишут СМИ
Инна Кузьминова, мать российского перебежчика Максима Кузьминова, заблаговременно планировала уехать из России, как сообщает RT, ссылаясь на сообщения от... | 13.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 сентября — ПРАЙМ. Инна Кузьминова, мать российского перебежчика Максима Кузьминова, заблаговременно планировала уехать из России, как сообщает RT, ссылаясь на сообщения от знакомых семьи. Согласно информации телеканала, женщина покинула страну за семь месяцев до того, как её сын совершил измену. "По словам источника, мать предателя была с маленькой сумочкой, без багажа. Говорила, что направляется в один из городов РФ к родственникам: "Оказалось, что все это вранье", — говорится в публикации. По словам подруги Кузьминовой, женщины рассказала о своих намерениях в новогоднюю ночь. "Объявила, что отправляется в новую, лучшую жизнь. Предложила мне машину, я её купила, а потом на этой же машине отвезла её в аэропорт", — заявила она. Источники сообщают, что на данный момент Кузьминова, возможно, проживает в Испании под другим именем. В феврале прошлого года СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании было найдено тело, предположительно принадлежащее Кузьминову. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его кончину. Позднее испанская полиция также подтвердила данную информацию газете New York Times, отметив, что обстоятельства его смерти засекречены, и о них доложат властям другой страны. Летом 2023 года украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Кузьминов угнал из Курска военный вертолет Ми-8 в направлении Украины. В происшествии погибли два члена экипажа. В сентябре сам перебежчик выступил на пресс-конференции, где заявил, что действовал по собственному усмотрению, связавшись с украинской разведкой. По словам Кузьминова, операция обсуждалась около полугода. Он отметил, что в день угона вертолета с ним находились два сослуживца, которые были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что они начали паниковать, вели себя агрессивно и выбежали из вертолета в сторону границы. Судьба сослуживцев Кузьминову неизвестна, однако, согласно информации СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
07:10 13.09.2025
 
Мать предателя-летчика Кузьминова сбежала из России, пишут СМИ

RT: мать Кузьминова покинула Россию за семь месяцев до предательства сына

МОСКВА, 13 сентября — ПРАЙМ. Инна Кузьминова, мать российского перебежчика Максима Кузьминова, заблаговременно планировала уехать из России, как сообщает RT, ссылаясь на сообщения от знакомых семьи.
Согласно информации телеканала, женщина покинула страну за семь месяцев до того, как её сын совершил измену.
"По словам источника, мать предателя была с маленькой сумочкой, без багажа. Говорила, что направляется в один из городов РФ к родственникам: "Оказалось, что все это вранье", — говорится в публикации.
По словам подруги Кузьминовой, женщины рассказала о своих намерениях в новогоднюю ночь.
"Объявила, что отправляется в новую, лучшую жизнь. Предложила мне машину, я её купила, а потом на этой же машине отвезла её в аэропорт", — заявила она.
Источники сообщают, что на данный момент Кузьминова, возможно, проживает в Испании под другим именем.
В феврале прошлого года СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании было найдено тело, предположительно принадлежащее Кузьминову. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его кончину. Позднее испанская полиция также подтвердила данную информацию газете New York Times, отметив, что обстоятельства его смерти засекречены, и о них доложат властям другой страны.
Летом 2023 года украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Кузьминов угнал из Курска военный вертолет Ми-8 в направлении Украины. В происшествии погибли два члена экипажа. В сентябре сам перебежчик выступил на пресс-конференции, где заявил, что действовал по собственному усмотрению, связавшись с украинской разведкой.
По словам Кузьминова, операция обсуждалась около полугода. Он отметил, что в день угона вертолета с ним находились два сослуживца, которые были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что они начали паниковать, вели себя агрессивно и выбежали из вертолета в сторону границы. Судьба сослуживцев Кузьминову неизвестна, однако, согласно информации СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
Заголовок открываемого материала