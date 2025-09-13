https://1prime.ru/20250913/kadry-862229051.html
Задорнов рассказал, как долго в России будет сохраняться дефицит кадров
Задорнов рассказал, как долго в России будет сохраняться дефицит кадров
2025-09-13T10:15+0300
2025-09-13T10:15+0300
2025-09-13T10:26+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит сталкиваться с дефицитом кадров еще три-четыре года, в течение которых будет сохраняться опережающий рост заработной платы, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. Безработица в России в июле сохранялась третий месяц подряд на историческом минимуме в 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. "К сожалению, в ближайшие три-четыре года в силу демографических трендов эту проблему мы не решим", - прокомментировал экономист вопрос о дефиците кадров в экономике России. Задорнов отметил, что в ближайшие годы существенную часть потребностей на рынке труда будет закрывать миграционный приток. "Даже несмотря на ужесточение миграционного законодательства, благодаря крепкому курсу рубля Россия остается привлекательной для трудовых мигрантов", - указал он. "До 2029 года у нас будет задача с замещением рабочих мест выходящих на пенсию людей. Кроме того, создание новых производств с большей автоматизацией также требует времени. Поэтому опережающий рост заработной платы сохранится еще несколько лет", - заключил Задорнов.
