Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне почти в 17 раз - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250913/kadyrov-862222784.html
Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне почти в 17 раз
Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне почти в 17 раз - 13.09.2025, ПРАЙМ
Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне почти в 17 раз
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости о сокращении безработицы в республике почти в 17 раз - с 76% в 2007 году, когда он только возглавил... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T04:32+0300
2025-09-13T04:32+0300
общество
экономика
чечня
рамзан кадыров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862222784.jpg?1757727130
ГРОЗНЫЙ, 13 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости о сокращении безработицы в республике почти в 17 раз - с 76% в 2007 году, когда он только возглавил регион, до 4,5% к настоящему времени. Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и является старейшим руководителем субъекта страны. "Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население – 950 тысяч человек. Сегодня население – 1 миллион 570 тысяч и безработица – около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили ее в регионе с высоким ростом населения", - рассказал глава Чечни агентству. Он считает, что с такими темпами проблема безработицы может быть решена в ближайшие несколько лет. "Отдельную роль в этом играют малый и средний бизнес, развитие туризма в республике, реализация крупных инвестиционных проектов", - сказал Кадыров.
чечня
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , чечня, рамзан кадыров
Общество , Экономика, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров
04:32 13.09.2025
 
Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне почти в 17 раз

В Чечне сократилась безработица почти в 17 раз

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГРОЗНЫЙ, 13 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости о сокращении безработицы в республике почти в 17 раз - с 76% в 2007 году, когда он только возглавил регион, до 4,5% к настоящему времени.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и является старейшим руководителем субъекта страны.
"Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население – 950 тысяч человек. Сегодня население – 1 миллион 570 тысяч и безработица – около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили ее в регионе с высоким ростом населения", - рассказал глава Чечни агентству.
Он считает, что с такими темпами проблема безработицы может быть решена в ближайшие несколько лет. "Отдельную роль в этом играют малый и средний бизнес, развитие туризма в республике, реализация крупных инвестиционных проектов", - сказал Кадыров.
 
ЭкономикаОбществоЧЕЧНЯРамзан Кадыров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала