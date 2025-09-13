https://1prime.ru/20250913/kadyrov-862222784.html
Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне почти в 17 раз
Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне почти в 17 раз - 13.09.2025, ПРАЙМ
Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне почти в 17 раз
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости о сокращении безработицы в республике почти в 17 раз - с 76% в 2007 году, когда он только возглавил... | 13.09.2025, ПРАЙМ
общество
экономика
чечня
рамзан кадыров
ГРОЗНЫЙ, 13 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости о сокращении безработицы в республике почти в 17 раз - с 76% в 2007 году, когда он только возглавил регион, до 4,5% к настоящему времени.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и является старейшим руководителем субъекта страны.
"Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население – 950 тысяч человек. Сегодня население – 1 миллион 570 тысяч и безработица – около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили ее в регионе с высоким ростом населения", - рассказал глава Чечни агентству.
Он считает, что с такими темпами проблема безработицы может быть решена в ближайшие несколько лет. "Отдельную роль в этом играют малый и средний бизнес, развитие туризма в республике, реализация крупных инвестиционных проектов", - сказал Кадыров.
