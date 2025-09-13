Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый выпад Каллас в адрес России поразил журналиста - 13.09.2025, ПРАЙМ
Новый выпад Каллас в адрес России поразил журналиста
Новый выпад Каллас в адрес России поразил журналиста - 13.09.2025, ПРАЙМ
Новый выпад Каллас в адрес России поразил журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в удушении экономики Европы санкциями против России. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T10:50+0300
2025-09-13T10:50+0300
россия
мировая экономика
запад
европа
украина
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_43101cdc536bb6805a57422eed52b964.jpg
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в удушении экономики Европы санкциями против России."Мы насмерть задушили экономику Европы. Хорошая работа", — написал он.Накануне Каллас заявила, что Евросоюз продлил санкции на полгода, а также продолжает работу над новым пакетом ограничений.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
россия, мировая экономика, запад, европа, украина, кая каллас, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, ЕВРОПА, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС
10:50 13.09.2025
 
Новый выпад Каллас в адрес России поразил журналиста

Боуз обвинил Каллас в удушении Европы санкциями против России

© РИА Новости . Стрингер
Кая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в удушении экономики Европы санкциями против России.
"Мы насмерть задушили экономику Европы. Хорошая работа", — написал он.
Накануне Каллас заявила, что Евросоюз продлил санкции на полгода, а также продолжает работу над новым пакетом ограничений.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
Каллас дала прогноз по окончанию конфликта на Украине
11 сентября, 12:46
Каллас дала прогноз по окончанию конфликта на Украине
11 сентября, 12:46
 
РОССИЯМировая экономикаЗАПАДЕВРОПАУКРАИНАКая КалласЕС
 
 
