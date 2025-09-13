https://1prime.ru/20250913/kallas-862231756.html
Новый выпад Каллас в адрес России поразил журналиста
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в удушении экономики Европы санкциями против России."Мы насмерть задушили экономику Европы. Хорошая работа", — написал он.Накануне Каллас заявила, что Евросоюз продлил санкции на полгода, а также продолжает работу над новым пакетом ограничений.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
Новый выпад Каллас в адрес России поразил журналиста
