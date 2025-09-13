https://1prime.ru/20250913/kinostudii-862246916.html

"Ленфильм" и "Беларусьфильм" подписали соглашение о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Киностудии "Ленфильм" и "Беларусьфильм" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил "Ленфильм". "Двенадцатого сентября на "Ленфильме" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялось подписание двух договоров о сотрудничестве между киностудиями "Ленфильм", "Лендок" и "Беларусьфильм", - говорится в сообщении. Договоры подписали генеральный директор киностудии "Ленфильм" Надежда Андрющенко, генеральный директор "Беларусьфильма" Дмитрий Семенов и генеральный директор "Лендока" Алексей Тельнов. Документы предусматривают совместное производство фильмов, обмен технологиями и использование производственных мощностей. "Беларусьфильм" и "Ленфильм" связывают глубокие исторические корни, активное современное сотрудничество и общие творческие цели. Наше партнерство не только экономически выгодно, но и способствует сохранению и развитию кинематографических традиций обеих стран. Мы и "Лендок" подписываем соглашение с "Беларусьфильмом" продолжая традиции и открывая новую страницу сотрудничества и общего развития", - отметила Андрющенко, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что стороны намерены развивать совместное производство игрового и документального кино, ориентированного на аудиторию обеих стран. "Это не просто подписание соглашения, это уже первый важный этап для дальнейшего сотрудничества и движения к ко-продукции. Безусловно, у нас общая история, понятные нам традиции, понятные нам ценности. И, конечно, мы все говорим на одном языке, на языке кинематографа. Языке, который нас объединяет, сближает. Мы все делаем для того, чтобы у нас получилось качественное кино, которое будет радовать зрителя как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации",- отметил Семенов. Сообщается, что первым шагом в рамках соглашения стал обмен визитами. В частности, белорусскую делегацию ознакомили с мощностями "Ленфильма", после чего последует ответный визит в Минск. Практическое сотрудничество уже ведется — "Лендок" проводит цветокоррекцию своей новой картины на "Ленфильме", который в свою очередь использует площадки "Лендока" как натурные декорации и активно поддерживает Lendoc Film Festival. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

