https://1prime.ru/20250913/kitay-862243824.html
Китай обвинил США в попытке помешать развитию его технологий
Китай обвинил США в попытке помешать развитию его технологий - 13.09.2025, ПРАЙМ
Китай обвинил США в попытке помешать развитию его технологий
Власти Китая выразили протест США, обвинив Вашингтон в попытке подавить развитие высокотехнологичных отраслей КНР, следует из заявления китайского министерства... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T16:29+0300
2025-09-13T16:29+0300
2025-09-13T16:29+0300
мировая экономика
китай
сша
испания
дональд трамп
госсовет
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 13 сен – ПРАЙМ. Власти Китая выразили протест США, обвинив Вашингтон в попытке подавить развитие высокотехнологичных отраслей КНР, следует из заявления китайского министерства коммерции. Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте китайского ведомства в субботу, в последние годы США ввели целый ряд запретных и ограничительных мер в отношении сферы производства микросхем в Китае. В ведомстве подчеркнули, что данные протекционистские и дискриминационные действия "представляют собой попытку сдержать и подавить развитие высокотехнологичных отраслей Китая, таких как производство передовых вычислительных микросхем и искусственного интеллекта". "(Эти действия - ред.) не только наносят ущерб интересам развития Китая, но и серьезно подрывают стабильность глобальной цепочки производства и поставок в сфере полупроводниковой промышленности. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении. В субботу минкоммерции КНР также объявило о начале антидемпингового расследования в отношении импорта некоторых аналоговых микросхем, произведенных в США. В заявлении ведомства отмечается, что расследование начинается 13 сентября 2025 года и должно быть завершено к 13 сентября 2026 года. Данные заявления и действия китайских властей были сделаны накануне начала китайско-американских переговоров в Испании. Ранее в минкоммерции КНР заявили, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 14-17 сентября во главе делегации посетит Испанию, где проведет переговоры с американской стороной по вопросам торговли, тарифов, а также платформы TikTok. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
https://1prime.ru/20250913/tramp-862237589.html
китай
сша
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, испания, дональд трамп, госсовет, технологии
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИСПАНИЯ, Дональд Трамп, Госсовет, Технологии
Китай обвинил США в попытке помешать развитию его технологий
Пекин обвинил США в попытке подавить развитие высокотехнологичных отраслей в КНР
ПЕКИН, 13 сен – ПРАЙМ. Власти Китая выразили протест США, обвинив Вашингтон в попытке подавить развитие высокотехнологичных отраслей КНР, следует из заявления китайского министерства коммерции.
Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте китайского ведомства в субботу, в последние годы США
ввели целый ряд запретных и ограничительных мер в отношении сферы производства микросхем в Китае
.
В ведомстве подчеркнули, что данные протекционистские и дискриминационные действия "представляют собой попытку сдержать и подавить развитие высокотехнологичных отраслей Китая, таких как производство передовых вычислительных микросхем и искусственного интеллекта".
"(Эти действия - ред.) не только наносят ущерб интересам развития Китая, но и серьезно подрывают стабильность глобальной цепочки производства и поставок в сфере полупроводниковой промышленности. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении.
В субботу минкоммерции КНР также объявило о начале антидемпингового расследования в отношении импорта некоторых аналоговых микросхем, произведенных в США. В заявлении ведомства отмечается, что расследование начинается 13 сентября 2025 года и должно быть завершено к 13 сентября 2026 года.
Данные заявления и действия китайских властей были сделаны накануне начала китайско-американских переговоров в Испании
. Ранее в минкоммерции КНР заявили, что вице-премьер Госсовета
КНР Хэ Лифэн 14-17 сентября во главе делегации посетит Испанию, где проведет переговоры с американской стороной по вопросам торговли, тарифов, а также платформы TikTok.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп
ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая