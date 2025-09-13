https://1prime.ru/20250913/kitay-862248488.html
Санкции лишь усложняют проблемы, заявил глава МИД КНР
2025-09-13T19:03+0300
мировая экономика
китай
словения
австрия
ван и
ес
общество
в мире
ПЕКИН, 13 сен – ПРАЙМ. С помощью войны нельзя решить проблему, а санкциями можно лишь усложнить ее, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в субботу. В субботу, 13 сентября, в Любляне состоялась совместная пресс-конференция Ван И и министра иностранных дел Словении Тани Файон по итогам двусторонней встречи. "Война не может решить проблемы, а санкции лишь усложняют их. Китай не участвует в войнах и не замышляет их, наша роль - содействовать миру и переговорам, а также продвигать политические решения острых вопросов посредством диалога", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР. Ван И отметил, что в нынешней международной ситуации, характеризующейся нестабильностью и постоянными конфликтами, Китай и ЕС должны быть друзьями, а не соперниками, сотрудничать, а не заниматься конфронтацией. Ван И с 12 по 16 сентября посещает Австрию, Словению и Польшу с визитами.
