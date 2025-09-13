https://1prime.ru/20250913/kitay-862248488.html

Санкции лишь усложняют проблемы, заявил глава МИД КНР

Санкции лишь усложняют проблемы, заявил глава МИД КНР - 13.09.2025, ПРАЙМ

Санкции лишь усложняют проблемы, заявил глава МИД КНР

С помощью войны нельзя решить проблему, а санкциями можно лишь усложнить ее, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в субботу. | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T19:03+0300

2025-09-13T19:03+0300

2025-09-13T19:03+0300

мировая экономика

китай

словения

австрия

ван и

ес

общество

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288702_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_8a74e05bb96c0aa7a82e6ea22db1606f.jpg

ПЕКИН, 13 сен – ПРАЙМ. С помощью войны нельзя решить проблему, а санкциями можно лишь усложнить ее, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в субботу. В субботу, 13 сентября, в Любляне состоялась совместная пресс-конференция Ван И и министра иностранных дел Словении Тани Файон по итогам двусторонней встречи. "Война не может решить проблемы, а санкции лишь усложняют их. Китай не участвует в войнах и не замышляет их, наша роль - содействовать миру и переговорам, а также продвигать политические решения острых вопросов посредством диалога", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР. Ван И отметил, что в нынешней международной ситуации, характеризующейся нестабильностью и постоянными конфликтами, Китай и ЕС должны быть друзьями, а не соперниками, сотрудничать, а не заниматься конфронтацией. Ван И с 12 по 16 сентября посещает Австрию, Словению и Польшу с визитами.

китай

словения

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, словения, австрия, ван и, ес, общество , в мире