Санкции лишь усложняют проблемы, заявил глава МИД КНР - 13.09.2025
Санкции лишь усложняют проблемы, заявил глава МИД КНР
Санкции лишь усложняют проблемы, заявил глава МИД КНР - 13.09.2025, ПРАЙМ
Санкции лишь усложняют проблемы, заявил глава МИД КНР
С помощью войны нельзя решить проблему, а санкциями можно лишь усложнить ее, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в субботу. | 13.09.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
китай
словения
австрия
ван и
ес
общество
в мире
ПЕКИН, 13 сен – ПРАЙМ. С помощью войны нельзя решить проблему, а санкциями можно лишь усложнить ее, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в субботу. В субботу, 13 сентября, в Любляне состоялась совместная пресс-конференция Ван И и министра иностранных дел Словении Тани Файон по итогам двусторонней встречи. "Война не может решить проблемы, а санкции лишь усложняют их. Китай не участвует в войнах и не замышляет их, наша роль - содействовать миру и переговорам, а также продвигать политические решения острых вопросов посредством диалога", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР. Ван И отметил, что в нынешней международной ситуации, характеризующейся нестабильностью и постоянными конфликтами, Китай и ЕС должны быть друзьями, а не соперниками, сотрудничать, а не заниматься конфронтацией. Ван И с 12 по 16 сентября посещает Австрию, Словению и Польшу с визитами.
мировая экономика, китай, словения, австрия, ван и, ес, общество, в мире
Мировая экономика, КИТАЙ, СЛОВЕНИЯ, АВСТРИЯ, Ван И, ЕС, Общество , В мире
19:03 13.09.2025
 
Санкции лишь усложняют проблемы, заявил глава МИД КНР

Глава МИД КНР Ван И: войнами нельзя решить проблемы, а санкциями можно лишь их усложнить

ПЕКИН, 13 сен – ПРАЙМ. С помощью войны нельзя решить проблему, а санкциями можно лишь усложнить ее, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в субботу.
В субботу, 13 сентября, в Любляне состоялась совместная пресс-конференция Ван И и министра иностранных дел Словении Тани Файон по итогам двусторонней встречи.
"Война не может решить проблемы, а санкции лишь усложняют их. Китай не участвует в войнах и не замышляет их, наша роль - содействовать миру и переговорам, а также продвигать политические решения острых вопросов посредством диалога", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Ван И отметил, что в нынешней международной ситуации, характеризующейся нестабильностью и постоянными конфликтами, Китай и ЕС должны быть друзьями, а не соперниками, сотрудничать, а не заниматься конфронтацией.
Ван И с 12 по 16 сентября посещает Австрию, Словению и Польшу с визитами.
 
