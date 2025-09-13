https://1prime.ru/20250913/kndr-862240508.html

В Северной Корее запретили использовать западные слова

В Северной Корее запретили использовать западные слова - 13.09.2025, ПРАЙМ

В Северной Корее запретили использовать западные слова

Власти КНДР решили исключить некоторые западные термины, заменяя их на национальные эквиваленты, сообщило издание The Sun. | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T15:22+0300

2025-09-13T15:22+0300

2025-09-13T15:22+0300

кндр

китай

южная корея

сергей лавров

мария захарова

the sun

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859614492_0:483:2780:2047_1920x0_80_0_0_ac4d5f991c5db5ebf8d197a13fb5dbe0.jpg

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Власти КНДР решили исключить некоторые западные термины, заменяя их на национальные эквиваленты, сообщило издание The Sun. "В число запрещенных вошли такие слова, как "гамбургер", "караоке" и "мороженое",— говорится в статье. По данным издания, теперь гиды, принимающие туристов из России и Китая на курорте Вонсан, должны использовать отечественные замены для этих слов. "Например, "гамбургер" теперь называется "двойным хлебом с говяжьим фаршем", а "мороженое" - "эскимо". Караоке-машины, популярные в Южной Корее, теперь будут называться "машинами экранного сопровождения", как уточняет издание. Пляжный курорт Вонсан начал работу в начале июля. В ходе визита официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала его как фантастический проект. Она также отметила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на многолетние санкции против страны. Захарова обратила внимание на превосходное состояние городских дорог, развитую пляжную инфраструктуру и удобство транспортной доступности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане заверил в поддержке увеличения потока туристов из России, включая улучшение авиасообщения.

https://1prime.ru/20250903/putin-861728137.html

https://1prime.ru/20250727/reysy-860003967.html

https://1prime.ru/20250718/zakharova-859663293.html

кндр

китай

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кндр, китай, южная корея, сергей лавров, мария захарова, the sun, мид рф