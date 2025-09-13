https://1prime.ru/20250913/kndr-862240508.html
В Северной Корее запретили использовать западные слова
В Северной Корее запретили использовать западные слова - 13.09.2025, ПРАЙМ
В Северной Корее запретили использовать западные слова
Власти КНДР решили исключить некоторые западные термины, заменяя их на национальные эквиваленты, сообщило издание The Sun. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T15:22+0300
2025-09-13T15:22+0300
2025-09-13T15:22+0300
кндр
китай
южная корея
сергей лавров
мария захарова
the sun
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859614492_0:483:2780:2047_1920x0_80_0_0_ac4d5f991c5db5ebf8d197a13fb5dbe0.jpg
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Власти КНДР решили исключить некоторые западные термины, заменяя их на национальные эквиваленты, сообщило издание The Sun. "В число запрещенных вошли такие слова, как "гамбургер", "караоке" и "мороженое",— говорится в статье. По данным издания, теперь гиды, принимающие туристов из России и Китая на курорте Вонсан, должны использовать отечественные замены для этих слов. "Например, "гамбургер" теперь называется "двойным хлебом с говяжьим фаршем", а "мороженое" - "эскимо". Караоке-машины, популярные в Южной Корее, теперь будут называться "машинами экранного сопровождения", как уточняет издание. Пляжный курорт Вонсан начал работу в начале июля. В ходе визита официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала его как фантастический проект. Она также отметила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на многолетние санкции против страны. Захарова обратила внимание на превосходное состояние городских дорог, развитую пляжную инфраструктуру и удобство транспортной доступности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане заверил в поддержке увеличения потока туристов из России, включая улучшение авиасообщения.
https://1prime.ru/20250903/putin-861728137.html
https://1prime.ru/20250727/reysy-860003967.html
https://1prime.ru/20250718/zakharova-859663293.html
кндр
китай
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859614492_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_046a81356ad13ffc1374873467c43683.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр, китай, южная корея, сергей лавров, мария захарова, the sun, мид рф
КНДР, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Сергей Лавров, Мария Захарова, The Sun, МИД РФ
В Северной Корее запретили использовать западные слова
The Sun: Ким Чен Ын запретил слова "гамбургер", "караоке" и "мороженое"