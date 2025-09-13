Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Северной Корее запретили использовать западные слова - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/kndr-862240508.html
В Северной Корее запретили использовать западные слова
В Северной Корее запретили использовать западные слова - 13.09.2025, ПРАЙМ
В Северной Корее запретили использовать западные слова
Власти КНДР решили исключить некоторые западные термины, заменяя их на национальные эквиваленты, сообщило издание The Sun. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T15:22+0300
2025-09-13T15:22+0300
кндр
китай
южная корея
сергей лавров
мария захарова
the sun
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859614492_0:483:2780:2047_1920x0_80_0_0_ac4d5f991c5db5ebf8d197a13fb5dbe0.jpg
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Власти КНДР решили исключить некоторые западные термины, заменяя их на национальные эквиваленты, сообщило издание The Sun. "В число запрещенных вошли такие слова, как "гамбургер", "караоке" и "мороженое",— говорится в статье. По данным издания, теперь гиды, принимающие туристов из России и Китая на курорте Вонсан, должны использовать отечественные замены для этих слов. "Например, "гамбургер" теперь называется "двойным хлебом с говяжьим фаршем", а "мороженое" - "эскимо". Караоке-машины, популярные в Южной Корее, теперь будут называться "машинами экранного сопровождения", как уточняет издание. Пляжный курорт Вонсан начал работу в начале июля. В ходе визита официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала его как фантастический проект. Она также отметила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на многолетние санкции против страны. Захарова обратила внимание на превосходное состояние городских дорог, развитую пляжную инфраструктуру и удобство транспортной доступности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане заверил в поддержке увеличения потока туристов из России, включая улучшение авиасообщения.
https://1prime.ru/20250903/putin-861728137.html
https://1prime.ru/20250727/reysy-860003967.html
https://1prime.ru/20250718/zakharova-859663293.html
кндр
китай
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859614492_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_046a81356ad13ffc1374873467c43683.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кндр, китай, южная корея, сергей лавров, мария захарова, the sun, мид рф
КНДР, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Сергей Лавров, Мария Захарова, The Sun, МИД РФ
15:22 13.09.2025
 
В Северной Корее запретили использовать западные слова

The Sun: Ким Чен Ын запретил слова "гамбургер", "караоке" и "мороженое"

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГлава КНДР Ким Чен Ын
Глава КНДР Ким Чен Ын - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Власти КНДР решили исключить некоторые западные термины, заменяя их на национальные эквиваленты, сообщило издание The Sun.
"В число запрещенных вошли такие слова, как "гамбургер", "караоке" и "мороженое",— говорится в статье.
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Путин прокомментировал слова Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР
3 сентября, 17:52
По данным издания, теперь гиды, принимающие туристов из России и Китая на курорте Вонсан, должны использовать отечественные замены для этих слов.
"Например, "гамбургер" теперь называется "двойным хлебом с говяжьим фаршем", а "мороженое" - "эскимо". Караоке-машины, популярные в Южной Корее, теперь будут называться "машинами экранного сопровождения", как уточняет издание.
Самолет Ту-154 авиакомпании Айр Кореа в аэропорту Пхеньяна - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Прямые рейсы на курорт Вонсан в КНДР могут появиться в России
27 июля, 17:09
Пляжный курорт Вонсан начал работу в начале июля.
В ходе визита официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала его как фантастический проект. Она также отметила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на многолетние санкции против страны. Захарова обратила внимание на превосходное состояние городских дорог, развитую пляжную инфраструктуру и удобство транспортной доступности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане заверил в поддержке увеличения потока туристов из России, включая улучшение авиасообщения.
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан
18 июля, 12:38
 
КНДРКИТАЙЮЖНАЯ КОРЕЯСергей ЛавровМария ЗахароваThe SunМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала