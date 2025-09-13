Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конституция Украины останется мертвым документом, заявил Константинов - 13.09.2025
Конституция Украины останется мертвым документом, заявил Константинов
Конституция Украины останется мертвым документом, заявил Константинов - 13.09.2025, ПРАЙМ
Конституция Украины останется мертвым документом, заявил Константинов
Конституция Украины будет продолжать оставаться мертвым документом, пока в ней не упразднят раздел Х о Крыме как украинской автономии, заявил РИА Новости глава... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T07:20+0300
2025-09-13T07:55+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - ПРАЙМ. Конституция Украины будет продолжать оставаться мертвым документом, пока в ней не упразднят раздел Х о Крыме как украинской автономии, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Конституция Украины давно уже мертвый документ. Внесением изменений его не оживить. Она нуждается в перезапуске, как и вся украинская государственность. И в этой перезапущенной модели места для Крыма не будет. Поскольку наше законное место в России", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
07:20 13.09.2025 (обновлено: 07:55 13.09.2025)
 
Конституция Украины останется мертвым документом, заявил Константинов

Константинов: Украина должна убрать из Конституции раздел о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - ПРАЙМ. Конституция Украины будет продолжать оставаться мертвым документом, пока в ней не упразднят раздел Х о Крыме как украинской автономии, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Конституция Украины давно уже мертвый документ. Внесением изменений его не оживить. Она нуждается в перезапуске, как и вся украинская государственность. И в этой перезапущенной модели места для Крыма не будет. Поскольку наше законное место в России", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
 
