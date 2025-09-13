https://1prime.ru/20250913/konstitutsija-862223880.html
Конституция Украины останется мертвым документом, заявил Константинов
Конституция Украины останется мертвым документом, заявил Константинов - 13.09.2025, ПРАЙМ
Конституция Украины останется мертвым документом, заявил Константинов
Конституция Украины будет продолжать оставаться мертвым документом, пока в ней не упразднят раздел Х о Крыме как украинской автономии, заявил РИА Новости глава... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T07:20+0300
2025-09-13T07:20+0300
2025-09-13T07:55+0300
экономика
россия
крым
украина
севастополь
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862223880.jpg?1757739352
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - ПРАЙМ. Конституция Украины будет продолжать оставаться мертвым документом, пока в ней не упразднят раздел Х о Крыме как украинской автономии, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Конституция Украины давно уже мертвый документ. Внесением изменений его не оживить. Она нуждается в перезапуске, как и вся украинская государственность. И в этой перезапущенной модели места для Крыма не будет. Поскольку наше законное место в России", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
крым
украина
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым, украина, севастополь, владимир путин, оон
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, СЕВАСТОПОЛЬ, Владимир Путин, ООН
Конституция Украины останется мертвым документом, заявил Константинов
Константинов: Украина должна убрать из Конституции раздел о Крыме
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - ПРАЙМ. Конституция Украины будет продолжать оставаться мертвым документом, пока в ней не упразднят раздел Х о Крыме как украинской автономии, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Конституция Украины давно уже мертвый документ. Внесением изменений его не оживить. Она нуждается в перезапуске, как и вся украинская государственность. И в этой перезапущенной модели места для Крыма не будет. Поскольку наше законное место в России", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".