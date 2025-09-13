https://1prime.ru/20250913/konstitutsija-862223880.html

Конституция Украины останется мертвым документом, заявил Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - ПРАЙМ. Конституция Украины будет продолжать оставаться мертвым документом, пока в ней не упразднят раздел Х о Крыме как украинской автономии, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Конституция Украины давно уже мертвый документ. Внесением изменений его не оживить. Она нуждается в перезапуске, как и вся украинская государственность. И в этой перезапущенной модели места для Крыма не будет. Поскольку наше законное место в России", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

