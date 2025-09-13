Глава "Аэродинамике" рассказал о графике работы аэропорта Краснодара
Аэропорт Краснодара будет выполнять до пяти взлетно-посадочных операций в час
Здание аэропорта "Краснодар" . Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 сен – ПРАЙМ. Аэропортовый холдинг "Аэродинамика", в который входит аэропорт Краснодара, ведет активные переговоры о возобновлении с "Азимутом" широкой международной полетной программы из аэропорта Краснодара, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга Алексей Старостин.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
"Сейчас в соответствии с решением межведомственной комиссии, созданной на базе Росавиации, график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций – 5 в час… Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям... – до 50 в сутки", - рассказал агентству Старостин.
При этом, добавил он, пропускная способность аэропорта Краснодар составляет 11 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час (без учета ограничений - ред.).
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.