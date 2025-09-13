https://1prime.ru/20250913/lgoty-862199589.html

Юрист назвала решение, которое должны принять льготники до 1 октября

13.09.2025

Юрист назвала решение, которое должны принять льготники до 1 октября

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Льготникам до 1 октября следует определиться с форматом получения поддержки от государства, рассказала агентству “Прайм” Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".“Они должны решить, получать поддержку в натуральной форме — лекарства, санаторное лечение и проезд, либо оформить денежную компенсацию. Выбор можно менять ежегодно, поэтому он должен быть основан на реальных потребностях семьи”, - отметила она.Закон позволяет отказаться как от всех услуг сразу, так и частично. Например, сохранить санаторную путевку и бесплатный проезд, но получить компенсацию за лекарства. Такой гибкий подход дает возможность адаптировать льготы под конкретную жизненную ситуацию.Подать заявление можно тремя способами — через Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ. Если этого не сделать до конца сентября, выбор автоматически сохранится в том виде, который действовал ранее.Денежная компенсация при полном отказе от натуральных льгот в 2025 году составляет 1728 рублей 46 копеек ежемесячно. Но важно понимать, что в ряде случаев стоимость лекарств и путевок может значительно превышать эту сумму.Главный совет льготникам — заранее проанализировать, какие услуги действительно нужны, и только потом принимать решение. Для одних выгоднее получать лекарства и санаторное лечение, для других — оформить денежную выплату.Что входит в натуральную формуДенежная компенсацияЕсли гражданин считает, что услуги ему не нужны или их получение неудобно, он вправе выбрать денежную компенсацию. В 2025 году при полном отказе от всех услуг она составляет 1728,46 рубля в месяц. Важно, что возможен и частичный отказ: например, сохранить санаторное лечение и проезд, но не получать компенсацию за лекарства.Как подать заявлениеДля выбора формы необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд одним из способов:В заявлении нужно указать, в какой форме по каждой из услуг гражданин планирует получать льготы.Принятое решение начинает действовать с 1 января следующего года и сохраняется до тех пор, пока гражданин не изменит его, подав новое заявление. Таким образом, у льготополучателей есть возможность ежегодно пересматривать свой выбор в зависимости от потребностей и жизненных обстоятельств, заключила Яковлева.

