Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист назвала решение, которое должны принять льготники до 1 октября - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/lgoty-862199589.html
Юрист назвала решение, которое должны принять льготники до 1 октября
Юрист назвала решение, которое должны принять льготники до 1 октября - 13.09.2025, ПРАЙМ
Юрист назвала решение, которое должны принять льготники до 1 октября
Льготникам до 1 октября следует определиться с форматом получения поддержки от государства, рассказала агентству “Прайм” Мария Яковлева, директор Юридической... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T02:02+0300
2025-09-13T02:02+0300
бизнес
льготы
социальный фонд
"яковлев и партнеры"
https://cdnn.1prime.ru/img/76292/57/762925767_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_22bc7a64cf69ed39de51a3340e11fdda.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Льготникам до 1 октября следует определиться с форматом получения поддержки от государства, рассказала агентству “Прайм” Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".“Они должны решить, получать поддержку в натуральной форме — лекарства, санаторное лечение и проезд, либо оформить денежную компенсацию. Выбор можно менять ежегодно, поэтому он должен быть основан на реальных потребностях семьи”, - отметила она.Закон позволяет отказаться как от всех услуг сразу, так и частично. Например, сохранить санаторную путевку и бесплатный проезд, но получить компенсацию за лекарства. Такой гибкий подход дает возможность адаптировать льготы под конкретную жизненную ситуацию.Подать заявление можно тремя способами — через Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ. Если этого не сделать до конца сентября, выбор автоматически сохранится в том виде, который действовал ранее.Денежная компенсация при полном отказе от натуральных льгот в 2025 году составляет 1728 рублей 46 копеек ежемесячно. Но важно понимать, что в ряде случаев стоимость лекарств и путевок может значительно превышать эту сумму.Главный совет льготникам — заранее проанализировать, какие услуги действительно нужны, и только потом принимать решение. Для одних выгоднее получать лекарства и санаторное лечение, для других — оформить денежную выплату.Что входит в натуральную формуДенежная компенсацияЕсли гражданин считает, что услуги ему не нужны или их получение неудобно, он вправе выбрать денежную компенсацию. В 2025 году при полном отказе от всех услуг она составляет 1728,46 рубля в месяц. Важно, что возможен и частичный отказ: например, сохранить санаторное лечение и проезд, но не получать компенсацию за лекарства.Как подать заявлениеДля выбора формы необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд одним из способов:В заявлении нужно указать, в какой форме по каждой из услуг гражданин планирует получать льготы.Принятое решение начинает действовать с 1 января следующего года и сохраняется до тех пор, пока гражданин не изменит его, подав новое заявление. Таким образом, у льготополучателей есть возможность ежегодно пересматривать свой выбор в зависимости от потребностей и жизненных обстоятельств, заключила Яковлева.
https://1prime.ru/20250803/lgoty-860233444.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76292/57/762925767_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_8b4959490d33d1c8c1ffafd31fe52286.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, льготы, социальный фонд, "яковлев и партнеры"
Бизнес, льготы, Социальный фонд, "Яковлев и партнеры"
02:02 13.09.2025
 
Юрист назвала решение, которое должны принять льготники до 1 октября

Юрист Яковлева: россияне должны до 1 октября определить формат получения льгот

© fotolia.com / Gina SandersСобеседование
Собеседование - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
© fotolia.com / Gina Sanders
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Льготникам до 1 октября следует определиться с форматом получения поддержки от государства, рассказала агентству “Прайм” Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".
“Они должны решить, получать поддержку в натуральной форме — лекарства, санаторное лечение и проезд, либо оформить денежную компенсацию. Выбор можно менять ежегодно, поэтому он должен быть основан на реальных потребностях семьи”, - отметила она.
Закон позволяет отказаться как от всех услуг сразу, так и частично. Например, сохранить санаторную путевку и бесплатный проезд, но получить компенсацию за лекарства. Такой гибкий подход дает возможность адаптировать льготы под конкретную жизненную ситуацию.
Подать заявление можно тремя способами — через Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ. Если этого не сделать до конца сентября, выбор автоматически сохранится в том виде, который действовал ранее.
Зимний отдых горожан - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
Экономист раскрыл, какие льготы положены многодетным семьям в России
3 августа, 03:03
Денежная компенсация при полном отказе от натуральных льгот в 2025 году составляет 1728 рублей 46 копеек ежемесячно. Но важно понимать, что в ряде случаев стоимость лекарств и путевок может значительно превышать эту сумму.
Главный совет льготникам — заранее проанализировать, какие услуги действительно нужны, и только потом принимать решение. Для одних выгоднее получать лекарства и санаторное лечение, для других — оформить денежную выплату.
Что входит в натуральную форму
  • бесплатные лекарства и медицинские изделия;
  • санаторно-курортное лечение по путевкам;
  • бесплатный проезд на пригородных электричках;
  • бесплатный проезд к месту лечения и обратно междугородним транспортом
Денежная компенсация
Если гражданин считает, что услуги ему не нужны или их получение неудобно, он вправе выбрать денежную компенсацию. В 2025 году при полном отказе от всех услуг она составляет 1728,46 рубля в месяц. Важно, что возможен и частичный отказ: например, сохранить санаторное лечение и проезд, но не получать компенсацию за лекарства.
Как подать заявление
Для выбора формы необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд одним из способов:
  • через портал "Госуслуги";
  • в клиентской службе Социального фонда;
  • в многофункциональном центре (МФЦ).
В заявлении нужно указать, в какой форме по каждой из услуг гражданин планирует получать льготы.
Принятое решение начинает действовать с 1 января следующего года и сохраняется до тех пор, пока гражданин не изменит его, подав новое заявление. Таким образом, у льготополучателей есть возможность ежегодно пересматривать свой выбор в зависимости от потребностей и жизненных обстоятельств, заключила Яковлева.
 
БизнесльготыСоциальный фонд"Яковлев и партнеры"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала