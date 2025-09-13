Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист - 13.09.2025
На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист
На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист - 13.09.2025, ПРАЙМ
На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист
Британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботнюю акцию "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне вышли миллионы человек. | 13.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботнюю акцию "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне вышли миллионы человек. Ранее представители лондонской полиции заявили изданию Guardian, что в демонстрации приняли участие около 110 тысяч человек. "Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек", - написал Робинсон в соцсети Х. Активист добавил, что любые СМИ, предоставляющие другую информацию о численности демонстрантов, лгут. Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", в то время как оппоненты назвали марш "праздником ненависти и лжи". В своем Telegram-канале Робинсон подчеркнул, что многие участники акции скандируют имя убитого в среду американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с портретом Кирка. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции и считают, что страна должна принимать беженцев.
19:12 13.09.2025
 
На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист

Активист Робинсон: на акцию «Соединим королевство» в Лондоне вышли миллионы человек

© AFP / Justin Tallis Ситуация в Лондоне
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботнюю акцию "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне вышли миллионы человек.
Ранее представители лондонской полиции заявили изданию Guardian, что в демонстрации приняли участие около 110 тысяч человек.
"Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек", - написал Робинсон в соцсети Х.
Активист добавил, что любые СМИ, предоставляющие другую информацию о численности демонстрантов, лгут.
Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", в то время как оппоненты назвали марш "праздником ненависти и лжи". В своем Telegram-канале Робинсон подчеркнул, что многие участники акции скандируют имя убитого в среду американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с портретом Кирка.
Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции и считают, что страна должна принимать беженцев.
Заголовок открываемого материала