На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист

2025-09-13T19:12+0300

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботнюю акцию "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне вышли миллионы человек. Ранее представители лондонской полиции заявили изданию Guardian, что в демонстрации приняли участие около 110 тысяч человек. "Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек", - написал Робинсон в соцсети Х. Активист добавил, что любые СМИ, предоставляющие другую информацию о численности демонстрантов, лгут. Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", в то время как оппоненты назвали марш "праздником ненависти и лжи". В своем Telegram-канале Робинсон подчеркнул, что многие участники акции скандируют имя убитого в среду американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с портретом Кирка. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции и считают, что страна должна принимать беженцев.

