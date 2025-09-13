При взрыве в баре в Мадриде пострадали 25 человек

https://1prime.ru/20250913/madrid-862251836.html
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В результате взрыва в баре в Мадриде пострадало как минимум 25 человек, среди которых трое находятся в критическом состоянии, сообщает El Pais. "По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате взрыва газа, который произошел в субботу в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом", — говорится в заявлении. Отмечается, что взрыв повредил сам бар и жилые апартаменты, расположенные сверху. СМИ также сообщают, что расчистка пострадавшего помещения осуществляется спасателями вручную. Причины инцидента пока неизвестны. Предполагается, что мог произойти взрыв газа.
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В результате взрыва в баре в Мадриде пострадало как минимум 25 человек, среди которых трое находятся в критическом состоянии, сообщает El Pais.
"По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате взрыва газа, который произошел в субботу в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом", — говорится в заявлении.
Отмечается, что взрыв повредил сам бар и жилые апартаменты, расположенные сверху. СМИ также сообщают, что расчистка пострадавшего помещения осуществляется спасателями вручную.
Причины инцидента пока неизвестны. Предполагается, что мог произойти взрыв газа.
