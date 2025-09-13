https://1prime.ru/20250913/madrid-862251836.html

При взрыве в баре в Мадриде пострадали 25 человек

При взрыве в баре в Мадриде пострадали 25 человек - 13.09.2025, ПРАЙМ

При взрыве в баре в Мадриде пострадали 25 человек

В результате взрыва в баре в Мадриде пострадало как минимум 25 человек, среди которых трое находятся в критическом состоянии, сообщает El Pais. | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T22:11+0300

2025-09-13T22:11+0300

2025-09-13T22:11+0300

испания

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/98/762409827_0:5:1025:581_1920x0_80_0_0_be98e6bfda4d01b33ab3d3aa25c8bef9.jpg

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В результате взрыва в баре в Мадриде пострадало как минимум 25 человек, среди которых трое находятся в критическом состоянии, сообщает El Pais. "По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате взрыва газа, который произошел в субботу в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом", — говорится в заявлении. Отмечается, что взрыв повредил сам бар и жилые апартаменты, расположенные сверху. СМИ также сообщают, что расчистка пострадавшего помещения осуществляется спасателями вручную. Причины инцидента пока неизвестны. Предполагается, что мог произойти взрыв газа.

https://1prime.ru/20250913/pozhar-862251514.html

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

испания, в мире