Маск призвал к роспуску парламента Великобритании
2025-09-13T22:30+0300
мировая экономика
лондон
великобритания
англия
кир стармер
ВАШИНГТОН, 13 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в субботу призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов на фоне масштабных протестов в британской столице. "У нас нет ещё четырёх лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование", - заявил Маск, выступая онлайн на акции правого активиста Томми Робинсона "Соединим королевство" (Unite the Kingdom). Соединенное Королевство, по его мнению, страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничении свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах. Участники акции в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
лондон
великобритания
англия
Новости
ru-RU
Мировая экономика, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Англия, Кир Стармер
