Путин оценил темпы строительства метро в Москве
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В Москве идет активное строительство метро, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что рука об руку с технической модернизацией, идет активное строительство новых линий и станций метрополитена", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
