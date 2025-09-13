Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил темпы строительства метро в Москве - 13.09.2025
Путин оценил темпы строительства метро в Москве
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В Москве идет активное строительство метро, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что рука об руку с технической модернизацией, идет активное строительство новых линий и станций метрополитена", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
15:05 13.09.2025
 
Путин оценил темпы строительства метро в Москве

Пассажиры на станции "Озерная" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена
Пассажиры на станции "Озерная" Калininско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В Москве идет активное строительство метро, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, что рука об руку с технической модернизацией, идет активное строительство новых линий и станций метрополитена", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
Путин прокомментировал формирование экономики беспилотных систем
