https://1prime.ru/20250913/metro-862241838.html
В московском метро запустили новый участок Троицкой линии
В московском метро запустили новый участок Троицкой линии - 13.09.2025, ПРАЙМ
В московском метро запустили новый участок Троицкой линии
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T15:54+0300
2025-09-13T15:54+0300
2025-09-13T15:54+0300
россия
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83564/55/835645536_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_64dd0d9d7d7c81f8b13ec2248c708ed4.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ", передает корреспондент РИА Новости. Церемония открытия нового участка Троицкой линии метро прошла в режиме видеоконференции. Новый участок "Новаторская-ЗИЛ" включает в себя четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская", "ЗИЛ". Его запуск улучшит транспортное обслуживание ещё порядка 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский. День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
https://1prime.ru/20250913/metro-862238690.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83564/55/835645536_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_b35cae394dc4415e86854583343caa16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, москва
В московском метро запустили новый участок Троицкой линии
Путин и Собянин открыли новый участок Троицкой линии метро
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония открытия нового участка Троицкой линии метро прошла в режиме видеоконференции.
Новый участок "Новаторская-ЗИЛ" включает в себя четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская", "ЗИЛ". Его запуск улучшит транспортное обслуживание ещё порядка 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский.
День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве
исполняется 878 лет.
Путин оценил темпы строительства метро в Москве