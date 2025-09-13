Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В московском метро запустили новый участок Троицкой линии - 13.09.2025
В московском метро запустили новый участок Троицкой линии
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ", передает корреспондент РИА Новости. Церемония открытия нового участка Троицкой линии метро прошла в режиме видеоконференции. Новый участок "Новаторская-ЗИЛ" включает в себя четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская", "ЗИЛ". Его запуск улучшит транспортное обслуживание ещё порядка 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский. День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
15:54 13.09.2025
 
В московском метро запустили новый участок Троицкой линии

Путин и Собянин открыли новый участок Троицкой линии метро

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония открытия нового участка Троицкой линии метро прошла в режиме видеоконференции.
Новый участок "Новаторская-ЗИЛ" включает в себя четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская", "ЗИЛ". Его запуск улучшит транспортное обслуживание ещё порядка 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский.
День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
Путин оценил темпы строительства метро в Москве
Заголовок открываемого материала