Протяженность московского метро увеличится в два раза - 13.09.2025, ПРАЙМ
Протяженность московского метро увеличится в два раза
Протяженность московского метро увеличится в два раза - 13.09.2025, ПРАЙМ
Протяженность московского метро увеличится в два раза
Протяженность метро Москвы увеличится в два раза к 2028 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T16:58+0300
2025-09-13T16:58+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861036712_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3329e08bb83ca36a1442e3d4eaac95e7.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Протяженность метро Москвы увеличится в два раза к 2028 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. “До 2028 года еще, кажется, далеко, но мы видим, что в 2028 году эта цифра будет круглой, и мы в два раза увеличим протяженность метро”, - сказал Собянин во время выступления в честь Дня города Москвы. День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
москва
бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
16:58 13.09.2025
 
Протяженность московского метро увеличится в два раза

Собянин рассказал о планах вдвое увеличить протяженности метро в Москве в 2028 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Новаторская" Большой кольцевой линии московского метро
Поезд на станции Новаторская Большой кольцевой линии московского метро - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Поезд на станции "Новаторская" Большой кольцевой линии московского метро. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Протяженность метро Москвы увеличится в два раза к 2028 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
“До 2028 года еще, кажется, далеко, но мы видим, что в 2028 году эта цифра будет круглой, и мы в два раза увеличим протяженность метро”, - сказал Собянин во время выступления в честь Дня города Москвы.
День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
Логотип Московского метрополитена - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Московский метрополитен наградили орденом
16:42
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
