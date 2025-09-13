https://1prime.ru/20250913/metro-862245214.html

Протяженность московского метро увеличится в два раза

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Протяженность метро Москвы увеличится в два раза к 2028 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. “До 2028 года еще, кажется, далеко, но мы видим, что в 2028 году эта цифра будет круглой, и мы в два раза увеличим протяженность метро”, - сказал Собянин во время выступления в честь Дня города Москвы. День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.

