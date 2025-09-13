https://1prime.ru/20250913/metro-862245214.html
Протяженность московского метро увеличится в два раза
Протяженность московского метро увеличится в два раза - 13.09.2025, ПРАЙМ
Протяженность московского метро увеличится в два раза
Протяженность метро Москвы увеличится в два раза к 2028 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T16:58+0300
2025-09-13T16:58+0300
2025-09-13T16:58+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861036712_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3329e08bb83ca36a1442e3d4eaac95e7.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Протяженность метро Москвы увеличится в два раза к 2028 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. “До 2028 года еще, кажется, далеко, но мы видим, что в 2028 году эта цифра будет круглой, и мы в два раза увеличим протяженность метро”, - сказал Собянин во время выступления в честь Дня города Москвы. День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
https://1prime.ru/20250913/metropoliten-862244690.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861036712_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8daddbf8b8861a56f6be83ddeabc3c8b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
Протяженность московского метро увеличится в два раза
Собянин рассказал о планах вдвое увеличить протяженности метро в Москве в 2028 году