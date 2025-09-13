Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - ПРАЙМ. Киноиндустрии Китая и России могли бы совместно производить микродрамы, заявил РИА Новости президент Пекинской компании по классической литературе и искусству "Чуаншицзи", продюсер У Цзян. Микродрамы, или "дуаньцзюй" ("короткие драмы"), - миниатюрные сериалы с эпизодами продолжительностью от одной до шести минут. Обычно они состоят из 50–100 глав, снятых в вертикальном формате, специально для смартфона. "Конечно (Китай и Россия могут вместе снимать микродрамы - ред.) Сейчас в Китае микродрамы пользуются огромной популярностью и на государственном, и на народном уровнях", - сказал продюсер, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он рассказал, что его компания специализируется на производстве коротких фильмов, а в студии есть несколько сотен павильонов, которые отражают различные эпохи. "Мы надеемся вместе с российскими коллегами снимать микродрамы на технической базе Китая или России", - подчеркнул продюсер. Ранее председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев заявил РИА Новости, что России и Китаю нужно продвигать общие ценности, в частности, с помощью киноискусства. По его мнению, сделать это можно посредством производства микродрам. Васильев привел данные китайских партнеров, согласно которым рынок микродрам достиг 7 миллиардов долларов, и к 2027 году, по прогнозам, превысит 13 миллиардов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
18:05 13.09.2025
 
Россия и Китай могут вместе снимать микродрамы, считают в Пекине

Продюсер У Цзян: киноиндустрии РФ и КНР могли бы вместе производить микродрамы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - ПРАЙМ. Киноиндустрии Китая и России могли бы совместно производить микродрамы, заявил РИА Новости президент Пекинской компании по классической литературе и искусству "Чуаншицзи", продюсер У Цзян.
Микродрамы, или "дуаньцзюй" ("короткие драмы"), - миниатюрные сериалы с эпизодами продолжительностью от одной до шести минут. Обычно они состоят из 50–100 глав, снятых в вертикальном формате, специально для смартфона.
"Конечно (Китай и Россия могут вместе снимать микродрамы - ред.) Сейчас в Китае микродрамы пользуются огромной популярностью и на государственном, и на народном уровнях", - сказал продюсер, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Он рассказал, что его компания специализируется на производстве коротких фильмов, а в студии есть несколько сотен павильонов, которые отражают различные эпохи.
"Мы надеемся вместе с российскими коллегами снимать микродрамы на технической базе Китая или России", - подчеркнул продюсер.
Ранее председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев заявил РИА Новости, что России и Китаю нужно продвигать общие ценности, в частности, с помощью киноискусства. По его мнению, сделать это можно посредством производства микродрам. Васильев привел данные китайских партнеров, согласно которым рынок микродрам достиг 7 миллиардов долларов, и к 2027 году, по прогнозам, превысит 13 миллиардов.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
