Россия и Китай могут вместе снимать микродрамы, считают в Пекине

Россия и Китай могут вместе снимать микродрамы, считают в Пекине

бизнес

технологии

россия

китай

владивосток

культура

пекин

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - ПРАЙМ. Киноиндустрии Китая и России могли бы совместно производить микродрамы, заявил РИА Новости президент Пекинской компании по классической литературе и искусству "Чуаншицзи", продюсер У Цзян. Микродрамы, или "дуаньцзюй" ("короткие драмы"), - миниатюрные сериалы с эпизодами продолжительностью от одной до шести минут. Обычно они состоят из 50–100 глав, снятых в вертикальном формате, специально для смартфона. "Конечно (Китай и Россия могут вместе снимать микродрамы - ред.) Сейчас в Китае микродрамы пользуются огромной популярностью и на государственном, и на народном уровнях", - сказал продюсер, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он рассказал, что его компания специализируется на производстве коротких фильмов, а в студии есть несколько сотен павильонов, которые отражают различные эпохи. "Мы надеемся вместе с российскими коллегами снимать микродрамы на технической базе Китая или России", - подчеркнул продюсер. Ранее председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев заявил РИА Новости, что России и Китаю нужно продвигать общие ценности, в частности, с помощью киноискусства. По его мнению, сделать это можно посредством производства микродрам. Васильев привел данные китайских партнеров, согласно которым рынок микродрам достиг 7 миллиардов долларов, и к 2027 году, по прогнозам, превысит 13 миллиардов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

китай

владивосток

пекин

