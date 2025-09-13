https://1prime.ru/20250913/miting-862249426.html
В центре Тбилиси проходит антиправительственная акция
ТБИЛИСИ, 13 сен - ПРАЙМ. Антиправительственная акция с участием оппозиционно настроенного населения проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Изначально демонстранты собрались у здания Тбилисского государственного университета, на данный момент толпа направляется шествием в сторону проспекта Руставели. В демонстрации принимают участие члены оппозиционных партий, неправительственных организаций, студенты и их сторонники. О планах проведения митинга 13 сентября оппозиционные партии и НПО сообщали в соцсетях. Восемь оппозиционных партий объявили о проведении 13 сентября масштабного марша, направленного против предстоящих местных выборов, которые назначены на 4 октября. Грузинские НПО сообщали, что их главной целью участия в митинге является выражение протеста действующим властям и поддержка Европейского будущего страны, а также защита безвизового режима с ЕС, который в последнее время находится под вопросом. Ожидается, что окончательной локацией митинга станет здание парламента в центре Руставели.
