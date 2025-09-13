Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В центре Тбилиси проходит антиправительственная акция - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/miting-862249426.html
В центре Тбилиси проходит антиправительственная акция
В центре Тбилиси проходит антиправительственная акция - 13.09.2025, ПРАЙМ
В центре Тбилиси проходит антиправительственная акция
Антиправительственная акция с участием оппозиционно настроенного населения проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T19:45+0300
2025-09-13T19:45+0300
общество
мировая экономика
нпо
ес
тбилиси
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847482723_0:207:2200:1445_1920x0_80_0_0_ebbb03919036c099de1880e6c011cb5f.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен - ПРАЙМ. Антиправительственная акция с участием оппозиционно настроенного населения проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Изначально демонстранты собрались у здания Тбилисского государственного университета, на данный момент толпа направляется шествием в сторону проспекта Руставели. В демонстрации принимают участие члены оппозиционных партий, неправительственных организаций, студенты и их сторонники. О планах проведения митинга 13 сентября оппозиционные партии и НПО сообщали в соцсетях. Восемь оппозиционных партий объявили о проведении 13 сентября масштабного марша, направленного против предстоящих местных выборов, которые назначены на 4 октября. Грузинские НПО сообщали, что их главной целью участия в митинге является выражение протеста действующим властям и поддержка Европейского будущего страны, а также защита безвизового режима с ЕС, который в последнее время находится под вопросом. Ожидается, что окончательной локацией митинга станет здание парламента в центре Руставели.
https://1prime.ru/20250911/gruziya-862129489.html
тбилиси
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847482723_0:1:2200:1651_1920x0_80_0_0_62f04a811b5134dfd8cb6c39bdfca9b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, нпо, ес, тбилиси, в мире
Общество , Мировая экономика, НПО, ЕС, Тбилиси, В мире
19:45 13.09.2025
 
В центре Тбилиси проходит антиправительственная акция

У здания Тбилисского госуниверситета проходит антиправительственный митинг

© Sputnik | Перейти в медиабанкПротесты в Тбилиси
Протесты в Тбилиси - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Протесты в Тбилиси. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 13 сен - ПРАЙМ. Антиправительственная акция с участием оппозиционно настроенного населения проходит в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Изначально демонстранты собрались у здания Тбилисского государственного университета, на данный момент толпа направляется шествием в сторону проспекта Руставели. В демонстрации принимают участие члены оппозиционных партий, неправительственных организаций, студенты и их сторонники.
О планах проведения митинга 13 сентября оппозиционные партии и НПО сообщали в соцсетях. Восемь оппозиционных партий объявили о проведении 13 сентября масштабного марша, направленного против предстоящих местных выборов, которые назначены на 4 октября. Грузинские НПО сообщали, что их главной целью участия в митинге является выражение протеста действующим властям и поддержка Европейского будущего страны, а также защита безвизового режима с ЕС, который в последнее время находится под вопросом.
Ожидается, что окончательной локацией митинга станет здание парламента в центре Руставели.
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
СГБ Грузии задержала двух граждан Украины за ввоз 2,4 килограмма гексогена
11 сентября, 14:30
 
ОбществоМировая экономикаНПОЕСТбилисиВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала