Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
экономика
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки."Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.12 мск 13.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
