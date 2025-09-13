https://1prime.ru/20250913/mosbirzha-862231456.html

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки."Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.12 мск 13.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

