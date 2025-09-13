https://1prime.ru/20250913/moskva-862238334.html
Москва занимает второе место из крупнейших городских экономик, заявил Путин
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты, заявил президент России Владимир Путин."Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперед", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города Москвы.День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.
