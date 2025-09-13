Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва занимает второе место из крупнейших городских экономик, заявил Путин - 13.09.2025, ПРАЙМ
Москва занимает второе место из крупнейших городских экономик, заявил Путин
2025-09-13T15:01+0300
2025-09-13T15:36+0300
экономика
москва
владимир путин
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты, заявил президент России Владимир Путин."Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперед", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города Москвы.День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.
москва, владимир путин
Экономика, МОСКВА, Владимир Путин
15:01 13.09.2025 (обновлено: 15:36 13.09.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Виды Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты, заявил президент России Владимир Путин.
"Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперед", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города Москвы.
День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.
Люди катаются на электросамокатах по набережной Москвы - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Число самозанятых в Москве превысило 2,1 миллиона
9 сентября, 09:20
 
ЭкономикаМОСКВАВладимир Путин
 
 
