Путин рассказал о быстром внедрении передовых технологий в Москве

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве происходит быстрое внедрение передовых технологий в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании."Важно, что в столице инновации тестируются в реальных условиях, что открывает быстрый путь к применению передовых продуктов в городском хозяйстве, транспорте, в образовании и здравоохранении", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.

