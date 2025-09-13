У Москвы есть все возможности для уверенного развития, заявил Путин

https://1prime.ru/20250913/moskva-862240195.html

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что убежден в наличии всех возможностей у Москвы для обеспечения уверенного развития. "Убежден, что у Москвы есть все возможности обеспечить выйти и на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное последовательное и долгосрочное развитие. Убежден, именно так и будет", - сказал Путин во время выступления в честь Дня города Москвы. День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.

