У Москвы есть все возможности для уверенного развития, заявил Путин
У Москвы есть все возможности для уверенного развития, заявил Путин
2025-09-13T15:17+0300
россия
общество
москва
владимир путин
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что убежден в наличии всех возможностей у Москвы для обеспечения уверенного развития. "Убежден, что у Москвы есть все возможности обеспечить выйти и на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное последовательное и долгосрочное развитие. Убежден, именно так и будет", - сказал Путин во время выступления в честь Дня города Москвы. День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
москва
