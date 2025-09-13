Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У Москвы есть все возможности для уверенного развития, заявил Путин - 13.09.2025
У Москвы есть все возможности для уверенного развития, заявил Путин
2025-09-13T15:17+0300
2025-09-13T15:17+0300
россия
общество
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648412_0:5:3117:1758_1920x0_80_0_0_b25fd58e2e3166cd5fa18882c7403353.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что убежден в наличии всех возможностей у Москвы для обеспечения уверенного развития. "Убежден, что у Москвы есть все возможности обеспечить выйти и на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное последовательное и долгосрочное развитие. Убежден, именно так и будет", - сказал Путин во время выступления в честь Дня города Москвы. День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
москва
россия, общество , москва, владимир путин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Владимир Путин
15:17 13.09.2025
 
У Москвы есть все возможности для уверенного развития, заявил Путин

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что убежден в наличии всех возможностей у Москвы для обеспечения уверенного развития.
"Убежден, что у Москвы есть все возможности обеспечить выйти и на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное последовательное и долгосрочное развитие. Убежден, именно так и будет", - сказал Путин во время выступления в честь Дня города Москвы.
День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
