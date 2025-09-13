Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Собянин открыли новые объекты в Москве - 13.09.2025
Путин и Собянин открыли новые объекты в Москве
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии новых объектов в столице, передает корреспондент РИА Новости. Путин традиционно в День города принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов. В субботу планируется дать старт движению по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Кроме того, глава государства откроет новый Национальный космический центр (НКЦ), расположенный на западе столицы. Также планируется открытие детской больницы Святого Владимира. Церемония проходит в режиме видеоконференции, Путин и Собянин подключились к ней с балкона ситуационного центра в НКЦ. День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
россия, москва, владимир путин, сергей собянин, нкц
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Собянин, НКЦ
15:37 13.09.2025
 
Путин и Собянин открыли новые объекты в Москве

Путин и Собянин в режиме видеоконференции открыли новые объекты в Москве

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии новых объектов в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Путин традиционно в День города принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов. В субботу планируется дать старт движению по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Кроме того, глава государства откроет новый Национальный космический центр (НКЦ), расположенный на западе столицы. Также планируется открытие детской больницы Святого Владимира.
Церемония проходит в режиме видеоконференции, Путин и Собянин подключились к ней с балкона ситуационного центра в НКЦ.
День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
Президент Владимир Путин
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин
