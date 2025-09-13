https://1prime.ru/20250913/moskva-862242302.html
Собянин рассказал, почему Москва развивается так быстро
Собянин рассказал, почему Москва развивается так быстро - 13.09.2025, ПРАЙМ
Собянин рассказал, почему Москва развивается так быстро
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его часто спрашивают, зачем Москва развивается такими темпами. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T15:52+0300
2025-09-13T15:52+0300
2025-09-13T15:52+0300
россия
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/38/835863883_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_8225dc4f75defa1a9b897edca2eb04d1.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его часто спрашивают, зачем Москва развивается такими темпами. "Вы знаете, мне часто задают вопросы, моим коллегам по работе: "Зачем такими темпами развивается Москва? Спокойнее, потише, поразмереннее. Вся жизнь впереди!" Всегда говорим: "Во-первых, то, что можно сделать сегодня, надо не откладывать на завтра — это первое. Второе — мы столица великой страны, которая может быть только сильной. И на наших плечах ответственность, чтобы столица нашей Родины была лучшим городом на планете. Для этого нужно работать и работать", - сказал Собянин, выступая в столичном "Зарядье" в День города. День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
https://1prime.ru/20250913/dengi-862239351.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/38/835863883_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aee93d73a5a1743d85c90131745ad398.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, сергей собянин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
Собянин рассказал, почему Москва развивается так быстро
Собянин заявил, что Москва является столицей великой страны и должна быть сильной