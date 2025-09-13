Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собянин рассказал, почему Москва развивается так быстро - 13.09.2025, ПРАЙМ
Собянин рассказал, почему Москва развивается так быстро
2025-09-13T15:52+0300
2025-09-13T15:52+0300
россия
общество
москва
сергей собянин
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его часто спрашивают, зачем Москва развивается такими темпами. "Вы знаете, мне часто задают вопросы, моим коллегам по работе: "Зачем такими темпами развивается Москва? Спокойнее, потише, поразмереннее. Вся жизнь впереди!" Всегда говорим: "Во-первых, то, что можно сделать сегодня, надо не откладывать на завтра — это первое. Второе — мы столица великой страны, которая может быть только сильной. И на наших плечах ответственность, чтобы столица нашей Родины была лучшим городом на планете. Для этого нужно работать и работать", - сказал Собянин, выступая в столичном "Зарядье" в День города. День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
москва
россия, общество , москва, сергей собянин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
15:52 13.09.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его часто спрашивают, зачем Москва развивается такими темпами.
"Вы знаете, мне часто задают вопросы, моим коллегам по работе: "Зачем такими темпами развивается Москва? Спокойнее, потише, поразмереннее. Вся жизнь впереди!" Всегда говорим: "Во-первых, то, что можно сделать сегодня, надо не откладывать на завтра — это первое. Второе — мы столица великой страны, которая может быть только сильной. И на наших плечах ответственность, чтобы столица нашей Родины была лучшим городом на планете. Для этого нужно работать и работать", - сказал Собянин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
Президент Владимир Путин
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин
15:18
 
РОССИЯОбществоМОСКВАСергей Собянин
 
 
