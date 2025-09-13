https://1prime.ru/20250913/moskva-862242302.html

Собянин рассказал, почему Москва развивается так быстро

Собянин рассказал, почему Москва развивается так быстро - 13.09.2025, ПРАЙМ

Собянин рассказал, почему Москва развивается так быстро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его часто спрашивают, зачем Москва развивается такими темпами. | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T15:52+0300

2025-09-13T15:52+0300

2025-09-13T15:52+0300

россия

общество

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/83586/38/835863883_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_8225dc4f75defa1a9b897edca2eb04d1.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его часто спрашивают, зачем Москва развивается такими темпами. "Вы знаете, мне часто задают вопросы, моим коллегам по работе: "Зачем такими темпами развивается Москва? Спокойнее, потише, поразмереннее. Вся жизнь впереди!" Всегда говорим: "Во-первых, то, что можно сделать сегодня, надо не откладывать на завтра — это первое. Второе — мы столица великой страны, которая может быть только сильной. И на наших плечах ответственность, чтобы столица нашей Родины была лучшим городом на планете. Для этого нужно работать и работать", - сказал Собянин, выступая в столичном "Зарядье" в День города. День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.

https://1prime.ru/20250913/dengi-862239351.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, сергей собянин