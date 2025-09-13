Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин

https://1prime.ru/20250913/moskva-862242895.html

2025-09-13T16:06+0300

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный, логистический", - сказал Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

