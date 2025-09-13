Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/moskva-862242895.html
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин - 13.09.2025, ПРАЙМ
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T16:06+0300
2025-09-13T16:06+0300
россия
общество
москва
рф
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/83304/26/833042671_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02ab2bb0c844934b54717be21ce06a4c.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный, логистический", - сказал Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
https://1prime.ru/20250913/dengi-862239351.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83304/26/833042671_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e43da7b4fcdd9fd476c3b00e795333a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, рф, владимир путин, сергей собянин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Сергей Собянин
16:06 13.09.2025
 
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин

Путин назвал Москву политическим и экономическим центром России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Виды Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный, логистический", - сказал Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Президент Владимир Путин
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин
15:18
 
РОССИЯОбществоМОСКВАРФВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала