Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы отметил, что вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей страны. "Поздравляя сегодня москвичей с праздником, хотел бы вернуться к тому, с чего мы здесь начали, с космической отрасли. Без всякого сомнения, вклад Москвы в космическую отрасль вот здесь уж точно напрямую касается всей нашей страны", - сказал Путин.

