Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли
Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли - 13.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы отметил, что вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей страны. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T16:09+0300
2025-09-13T16:09+0300
2025-09-13T16:09+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы отметил, что вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей страны. "Поздравляя сегодня москвичей с праздником, хотел бы вернуться к тому, с чего мы здесь начали, с космической отрасли. Без всякого сомнения, вклад Москвы в космическую отрасль вот здесь уж точно напрямую касается всей нашей страны", - сказал Путин.
