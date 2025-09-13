Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли - 13.09.2025
Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли
Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли - 13.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы отметил, что вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей страны. | 13.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы отметил, что вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей страны. "Поздравляя сегодня москвичей с праздником, хотел бы вернуться к тому, с чего мы здесь начали, с космической отрасли. Без всякого сомнения, вклад Москвы в космическую отрасль вот здесь уж точно напрямую касается всей нашей страны", - сказал Путин.
16:09 13.09.2025
 
Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли

Путин: вклад Москвы в развитие космической отрасли напрямую касается все страны

 Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы отметил, что вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей страны.
"Поздравляя сегодня москвичей с праздником, хотел бы вернуться к тому, с чего мы здесь начали, с космической отрасли. Без всякого сомнения, вклад Москвы в космическую отрасль вот здесь уж точно напрямую касается всей нашей страны", - сказал Путин.
