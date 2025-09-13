https://1prime.ru/20250913/moskva-862243245.html

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты. "Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.

