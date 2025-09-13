Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-13T16:10+0300
2025-09-13T16:10+0300
россия
москва
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты. "Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
москва
рф
россия, москва, рф, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
16:10 13.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты.
"Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Собянин рассказал, почему Москва развивается так быстро
15:52
 
РОССИЯ МОСКВА РФ Владимир Путин
 
 
