Проезда по Крымскому мосту ожидают почти 1,4 тысячи автомобилей - 13.09.2025
Проезда по Крымскому мосту ожидают почти 1,4 тысячи автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ожидают почти 1,4 тысячи автомобилей - 13.09.2025, ПРАЙМ
Проезда по Крымскому мосту ожидают почти 1,4 тысячи автомобилей
Число машин, ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, к 19.00 мск субботы достигло почти 1,4 тысячи, на въезд в Крым... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T19:58+0300
2025-09-13T19:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861406008_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_6bec0545638d9e6428e2e8ce78afd74c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - ПРАЙМ. Число машин, ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, к 19.00 мск субботы достигло почти 1,4 тысячи, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Утром в субботу на выезд из Крыма в очереди находились от 800 до 1000 машин. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1382 транспортных средства. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении на 19.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://1prime.ru/20250906/most-861889275.html
19:58 13.09.2025
 
Проезда по Крымскому мосту ожидают почти 1,4 тысячи автомобилей

В очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи стоят 1382 автомобилей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Автомобильная пробка перед Крымским мостом. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - ПРАЙМ. Число машин, ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, к 19.00 мск субботы достигло почти 1,4 тысячи, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Утром в субботу на выезд из Крыма в очереди находились от 800 до 1000 машин.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1382 транспортных средства. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении на 19.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
На Крымском мосту прошел пик очередей
6 сентября, 15:42
