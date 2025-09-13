https://1prime.ru/20250913/nato-862248022.html

НАТО начала маневры по переброске войск и техники в Литву

НАТО начала маневры по переброске войск и техники в Литву - 13.09.2025, ПРАЙМ

НАТО начала маневры по переброске войск и техники в Литву

Государства-члены НАТО начали учения, направленные на отработку переброски войск и техники в Литву, сообщается в социальное сети X объединенного командования... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T18:38+0300

2025-09-13T18:38+0300

2025-09-13T18:38+0300

москва

литва

нидерланды

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82053/87/820538778_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_020aa75de90973ab063b62449423f7e8.jpg

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Государства-члены НАТО начали учения, направленные на отработку переброски войск и техники в Литву, сообщается в социальное сети X объединенного командования сил Североатлантического альянса в Нидерландах."Учения Grand Eagle 2025 стартовали! В рамках маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву", — говорится в сообщении.Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс отметил, что учения Namejs 2025 при участии сил НАТО также пройдут в стране одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", при этом латвийская сторона усилит контроль над воздушным, информационным и киберпространством.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентном уровне активности НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс усиливает свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия неоднократно выражала обеспокоенность усиливающимся присутствием НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут угрожать ее интересам.В России также многократно заявляли, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО и что она не видит в этом никакого смысла. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные политики часто запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем.

https://1prime.ru/20250913/ukraina-862236267.html

https://1prime.ru/20250913/zelenskiy-862247847.html

москва

литва

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, литва, нидерланды, владимир путин, нато