НАТО начала маневры по переброске войск и техники в Литву - 13.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250913/nato-862248022.html
НАТО начала маневры по переброске войск и техники в Литву
НАТО начала маневры по переброске войск и техники в Литву - 13.09.2025, ПРАЙМ
НАТО начала маневры по переброске войск и техники в Литву
Государства-члены НАТО начали учения, направленные на отработку переброски войск и техники в Литву, сообщается в социальное сети X объединенного командования... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T18:38+0300
2025-09-13T18:38+0300
москва
литва
нидерланды
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/87/820538778_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_020aa75de90973ab063b62449423f7e8.jpg
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Государства-члены НАТО начали учения, направленные на отработку переброски войск и техники в Литву, сообщается в социальное сети X объединенного командования сил Североатлантического альянса в Нидерландах."Учения Grand Eagle 2025 стартовали! В рамках маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву", — говорится в сообщении.Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс отметил, что учения Namejs 2025 при участии сил НАТО также пройдут в стране одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", при этом латвийская сторона усилит контроль над воздушным, информационным и киберпространством.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентном уровне активности НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс усиливает свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия неоднократно выражала обеспокоенность усиливающимся присутствием НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут угрожать ее интересам.В России также многократно заявляли, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО и что она не видит в этом никакого смысла. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные политики часто запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
https://1prime.ru/20250913/ukraina-862236267.html
https://1prime.ru/20250913/zelenskiy-862247847.html
москва
литва
нидерланды
москва, литва, нидерланды, владимир путин, нато
МОСКВА, ЛИТВА, НИДЕРЛАНДЫ, Владимир Путин, НАТО
18:38 13.09.2025
 
НАТО начала маневры по переброске войск и техники в Литву

НАТО начала учения Grand Eagle 2025 по переброске войск и техники в Литву

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Военнослужащие блока НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Государства-члены НАТО начали учения, направленные на отработку переброски войск и техники в Литву, сообщается в социальное сети X объединенного командования сил Североатлантического альянса в Нидерландах.
"Учения Grand Eagle 2025 стартовали! В рамках маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву", — говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
СМИ узнали, что Макрон на самом деле думает об Украине
13:21
Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс отметил, что учения Namejs 2025 при участии сил НАТО также пройдут в стране одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", при этом латвийская сторона усилит контроль над воздушным, информационным и киберпространством.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентном уровне активности НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс усиливает свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия неоднократно выражала обеспокоенность усиливающимся присутствием НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут угрожать ее интересам.
В России также многократно заявляли, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО и что она не видит в этом никакого смысла. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные политики часто запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
"Скажем, что это русские". В Британии раскрыли план Зеленского
18:24
 
МОСКВАЛИТВАНИДЕРЛАНДЫВладимир ПутинНАТО
 
 
