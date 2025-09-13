НАТО начала маневры по переброске войск и техники в Литву
НАТО начала учения Grand Eagle 2025 по переброске войск и техники в Литву
Военнослужащие блока НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Государства-члены НАТО начали учения, направленные на отработку переброски войск и техники в Литву, сообщается в социальное сети X объединенного командования сил Североатлантического альянса в Нидерландах.
"Учения Grand Eagle 2025 стартовали! В рамках маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву", — говорится в сообщении.
Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс отметил, что учения Namejs 2025 при участии сил НАТО также пройдут в стране одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", при этом латвийская сторона усилит контроль над воздушным, информационным и киберпространством.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентном уровне активности НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс усиливает свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия неоднократно выражала обеспокоенность усиливающимся присутствием НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут угрожать ее интересам.
В России также многократно заявляли, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО и что она не видит в этом никакого смысла. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные политики часто запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем.