Трамп встревожил НАТО реакцией на дроны в Польше

2025-09-13T19:13+0300

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В ЕС и НАТО обеспокоены позицией Дональда Трампа, который воздержался от обвинений в адрес России после инцидента с беспилотниками в Польше, сообщает Reuters."Многие члены альянса (НАТО – прим.ред.) уже ставят под сомнение приверженность Трампа их защите в случае агрессии со стороны России", — отмечается в статье.По данным агентства, осторожная реакция главы США рассматривается как часть политики "Америка прежде всего", предполагающей, что Европа должна больше тратить на собственную оборону и самостоятельно финансировать Украину.Однако эксперты считают, что Трамп также учитывает возможную реакцию президента России Владимира Путина."Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов со времен Рузвельта, не считает безопасность Европы основой для безопасности США", — подчеркнул Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО и сотрудник Гарвардского университета.Ранее премьер Польши Дональд Туск сообщил о появлении 19 беспилотников в небе страны и обвинил в этом Москву. Однако российский дипломат Андрей Ордаш заявил, что дроны прибыли со стороны Украины.Трамп со своей стороны предположил, что речь может идти о случайности.Минобороны России заявило, что удары наносились исключительно по объектам украинского ВПК и цели в Польше не атаковывались. В Кремле подчеркнули, что Запад регулярно бездоказательно возлагает ответственность на Москву.Белорусская сторона также подтвердила, что ПВО страны фиксировала сбившиеся с курса дроны и сбила часть из них.

