В районе Национального космического центра появится новая инфраструктура

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что промзона в районе Национального космического центра (НКЦ) будет реорганизована, здесь появится новая инфраструктура. "Само здание "Роскосмоса", Национального космического центра - это не конец реорганизации всей этой площадки. По большому счету, это начало реорганизации всей этой депрессивной на сегодня промышленной зоны, которая в большей степени, она не востребована. По вашему поручению, после реализации строительства самого Национального космического центра, мы приступим к реорганизации всей этой территории", - сказал Собянин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что на территории будет построено 1,5 миллиона квадратных метров современного инновационного промышленного парка. Там разместят технопарки, промышленные территории и образовательный центр. "Суперколледж такой современный будет построен, который в значительной степени будет готовить специалистов, востребованных в том числе и в космической отрасли", - добавил мэр. Собянин уточнил, что в районе создана значительная инфраструктура, уже построены два моста, еще два находятся в стадии строительства.

