В районе Национального космического центра появится новая инфраструктура - 13.09.2025
В районе Национального космического центра появится новая инфраструктура
В районе Национального космического центра появится новая инфраструктура - 13.09.2025, ПРАЙМ
В районе Национального космического центра появится новая инфраструктура
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что промзона в районе Национального космического центра (НКЦ) будет реорганизована, здесь появится новая инфраструктура. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T16:36+0300
2025-09-13T16:36+0300
россия
москва
сергей собянин
владимир путин
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862241060_0:124:3117:1877_1920x0_80_0_0_4a1d2e91f45f6df7adb3555f514c43a1.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что промзона в районе Национального космического центра (НКЦ) будет реорганизована, здесь появится новая инфраструктура. "Само здание "Роскосмоса", Национального космического центра - это не конец реорганизации всей этой площадки. По большому счету, это начало реорганизации всей этой депрессивной на сегодня промышленной зоны, которая в большей степени, она не востребована. По вашему поручению, после реализации строительства самого Национального космического центра, мы приступим к реорганизации всей этой территории", - сказал Собянин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что на территории будет построено 1,5 миллиона квадратных метров современного инновационного промышленного парка. Там разместят технопарки, промышленные территории и образовательный центр. "Суперколледж такой современный будет построен, который в значительной степени будет готовить специалистов, востребованных в том числе и в космической отрасли", - добавил мэр. Собянин уточнил, что в районе создана значительная инфраструктура, уже построены два моста, еще два находятся в стадии строительства.
москва
россия, москва, сергей собянин, владимир путин, роскосмос
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Владимир Путин, Роскосмос
16:36 13.09.2025
 
В районе Национального космического центра появится новая инфраструктура

Собянин: промзона в районе Национального космического центра будет реорганизована

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что промзона в районе Национального космического центра (НКЦ) будет реорганизована, здесь появится новая инфраструктура.
"Само здание "Роскосмоса", Национального космического центра - это не конец реорганизации всей этой площадки. По большому счету, это начало реорганизации всей этой депрессивной на сегодня промышленной зоны, которая в большей степени, она не востребована. По вашему поручению, после реализации строительства самого Национального космического центра, мы приступим к реорганизации всей этой территории", - сказал Собянин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что на территории будет построено 1,5 миллиона квадратных метров современного инновационного промышленного парка. Там разместят технопарки, промышленные территории и образовательный центр.
"Суперколледж такой современный будет построен, который в значительной степени будет готовить специалистов, востребованных в том числе и в космической отрасли", - добавил мэр.
Собянин уточнил, что в районе создана значительная инфраструктура, уже построены два моста, еще два находятся в стадии строительства.
В Москве открыли новый Национальный космический центр
РОССИЯ МОСКВА Сергей Собянин Владимир Путин Роскосмос
 
 
Заголовок открываемого материала