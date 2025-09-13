https://1prime.ru/20250913/novorossiya-862237018.html

Чемерис назвала необходимые меры для более глубокой интеграции Новороссии

Необходимо принять новые законы, которые помогут глубже интегрировать экономику и социальную сферу Новороссии в общероссийское пространство, заявила РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - ПРАЙМ. Необходимо принять новые законы, которые помогут глубже интегрировать экономику и социальную сферу Новороссии в общероссийское пространство, заявила РИА Новости в интервью на ВЭФ член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). "Я считаю нашей главной задачей сделать все для того, чтобы четыре региона - ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области - чувствовали себя неотъемлемой частью России. Нам необходимо принять новые законы, которые помогут глубже интегрировать их экономику и социальную сферу в общероссийское пространство, чтобы мы ощущали себя абсолютно единым, монолитным государством", - сказала Чемерис. Она отметила, что все необходимые законы, которые должна принять Госдума, включая те, что касаются реабилитации военнослужащих, участвовавших в СВО, должны работать на то, чтобы Россия "чувствовала себя еще сильнее и сплоченнее". "Я уверена, что для этого нужна более обширная законодательная база, чем та, что принята на данный момент. Первоначальные законы принимались оперативно, но теперь предстоит детальная работа: это вопросы социальной адаптации, новые экономические инициативы, поддержка инфраструктуры. Мы будем обсуждать их все - и осенью, и зимой, и, мне кажется, это должно стать нашим ключевым приоритетом", - добавила политик. По словам Чемерис, каждому человеку необходимо чувствовать свою страну сильной и единой, и именно это помогает законодателям выбирать верное направление работы - такое, которое отвечает интересам всех граждан России. "Я вижу свою главную задачу в одном: сделать так, чтобы жители этих четырех регионов осознали, что Российская Федерация искренне рада их возвращению в историческое лоно", - подытожила политик. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

